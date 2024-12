OSN nabáda pri Sýrii na ostražitosť

Londýn/Ženeva 9. decembra (TASR) - Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi vyzval v pondelok svet na "trpezlivosť a ostražitosť" v súvislosti so sýrskymi utečencami a ich potenciálnymi návratmi do vlasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) radí, aby sme sa sústredili na otázku návratov (Sýrčanov do vlasti). Bude potrebná trpezlivosť a ostražitosť, dúfajúc, že vývoj na mieste sa bude vyvíjať pozitívnym spôsobom, čo umožní, aby konečne došlo k dobrovoľným, bezpečným a udržateľným návratom s tým, že utečenci budú môcť (v tomto smere) robiť informované rozhodnutia," uviedol Grandi.



Na situáciu v Sýrii, kde v nedeľu prevzali povstalci kontrolu nad Damaskom a zvrhli prezidenta Bašára Asada, reagovali viaceré európske štáty pozastavením schvaľovania žiadostí o azyl podaných Sýrčanmi. K Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku a severským Dánsku, Švédsku a Nórsku sa najnovšie pridala aj Británia.



"Ministerstvo vnútra pozastavilo rozhodovanie o sýrskych žiadostiach o azyl, kým nevyhodnotíme súčasnú situáciu," uviedol hovorca zmieneného britského rezortu.



Zo Sýrie utiekli v uplynulých rokoch v dôsledku občianskej vojny milióny ľudí. Väčšina z nich smerovala do Turecka a iných okolitých krajín.



Sýrčania však tvorili aj veľkú časť z vyše milióna ľudí, ktorí počas európskej migračnej krízy v rokoch 2015 a 2016 utiekli do Nemecka či Rakúska, pripomína Reuters. V samotnej Británii žilo legálne podľa údajov tamojších úradov z konca februára 2021 vyše 20.000 sýrskych utečencov.