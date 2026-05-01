OSN: Náklady USA na vojnu zodpovedajú pomoci pre vyše 87 miliónov ľudí
Americké ministerstvo obrany uvádza, že doteraz vynaložilo na konflikt na Blízkom východe 25 miliárd dolárov (21,3 miliardy eur).
Autor TASR
New York 1. mája (TASR) - Doterajšie výdavky Pentagónu na vojnu s Iránom by mohli pokryť celú humanitárnu výzvu OSN na rok 2026 a poskytnúť život zachraňujúcu pomoc viac než 87 miliónom ľudí. Pre agentúru AFP to vo štvrtok povedal riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher. Informuje o tom TASR.
Americké ministerstvo obrany uvádza, že doteraz vynaložilo na konflikt na Blízkom východe 25 miliárd dolárov (21,3 miliardy eur). OCHA v tohtoročnej výzve požiadal o pomoc vo výške 23 miliárd dolárov (19,6 miliardy eur).
„Viem, čo by sme mohli urobiť s 25 miliardami,“ povedal Fletcher a zároveň dodal, že finančná výzva jeho úradu predstavuje „menej ako jedno percento toho, čo svet v nadchádzajúcom roku minie na zbrane a obranu“.
Fletcher ďalej poznamenal, že vojna a následné uzavretie Hormuzského prielivu zdvojnásobili ceny paliva a zvýšili náklady na potraviny o 20 percent. „To nám našu prácu výrazne sťažuje,“ poznamenal s tým, že čoraz viac ľudí bojuje s hladom, pričom odkázal najmä na Somálsko.
„Odhadujeme, že počet ľudí, ktorí momentálne trpia hladom, je dvojnásobný v porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov,“ upozornil Fletcher.
Šéf OCHA tiež zdôraznil, že viac než 300 miliónov ľudí na celom svete naliehavo potrebuje pomoc, ale pre škrty v rozpočtoch bol úrad nútený uprednostniť 87 miliónov z nich, keďže Spojené štáty a ďalšie krajiny znižujú svoje príspevky. Bez financovania „v priebehu niekoľkých rokov zahynú stovky miliónov ľudí“, varoval Fletcher.
