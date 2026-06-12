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OSN: Násilie izraelských osadníkov je v Predjordánsku rekordné
Počet útokov v tomto roku prekročil hranicu 1000, uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric s odvolaním sa na Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA).
Autor TASR
New York 12. júna (TASR) - Násilie zo strany izraelských osadníkov voči Palestínčanom na okupovanom Západnom brehu Jordánu dosiahlo tento rok historicky najvyššiu úroveň, vyplýva z údajov Organizácie Spojených národov (OSN) zverejnených vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Počet útokov v tomto roku prekročil hranicu 1000, uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric s odvolaním sa na Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA).
„Len minulý týždeň si útoky osadníkov vyžiadali zranenia viac než 30 Palestínčanov a spôsobili rozsiahle škody na majetku, centrálnej infraštruktúre, ako aj živobytí,“ upozornil Dujarric.
„Súčasné tempo útokov osadníkov, ktoré spôsobujú obete na životoch a škody na majetku, s priemerným počtom šesť incidentov denne, je vyššie ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku,“ povedal.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a vyše pol milióna Izraelčanov v židovských osadách, ktoré vznikli počas okupácie a podľa medzinárodného humanitárneho práva sú preto nelegálne.
Násilnosti sa tu zintenzívnili od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Od začiatku roka bolo v dôsledku násilia osadníkov alebo obmedzení prístupu vysídlených zo svojich domovov približne 2200 Palestínčanov, zatiaľ čo stovky ďalších museli opustiť oblasť v dôsledku demolácií domov nariadených izraelskými úradmi.
Počet útokov v tomto roku prekročil hranicu 1000, uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric s odvolaním sa na Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA).
„Len minulý týždeň si útoky osadníkov vyžiadali zranenia viac než 30 Palestínčanov a spôsobili rozsiahle škody na majetku, centrálnej infraštruktúre, ako aj živobytí,“ upozornil Dujarric.
„Súčasné tempo útokov osadníkov, ktoré spôsobujú obete na životoch a škody na majetku, s priemerným počtom šesť incidentov denne, je vyššie ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku,“ povedal.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a vyše pol milióna Izraelčanov v židovských osadách, ktoré vznikli počas okupácie a podľa medzinárodného humanitárneho práva sú preto nelegálne.
Násilnosti sa tu zintenzívnili od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Od začiatku roka bolo v dôsledku násilia osadníkov alebo obmedzení prístupu vysídlených zo svojich domovov približne 2200 Palestínčanov, zatiaľ čo stovky ďalších museli opustiť oblasť v dôsledku demolácií domov nariadených izraelskými úradmi.