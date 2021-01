OSN: Násilie v SAR vysídlilo za necelé dva mesiace 200.000 ľudí

Ženeva 29. januára (TASR) - V Stredoafrickej republike (SAR) bolo v súvislosti s volebným násilím vysídlených viac ako 200.000 ľudí, z čoho polovica ušla cez hranice do susedných krajín. V piatok to vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN), ktorú cituje agentúra AFP.



"V dôsledku neistoty bolo v Stredoafrickej republike vnútorne a do okolitých štátov vysídlených za necelé dva mesiace viac ako 200.000 osôb... desiatky tisíc ľudí čelí strašným podmienkam," uviedol v Ženeve hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Jednotky mierovej misie OSN v SAR (MINUSCA) v januári obsadili mesto Bangassou, ktoré mali v tom čase pod kontrolou ozbrojené skupiny stojace proti prezidentovi Faustinovi Archangelovi Touadérovi.



Ozbrojené skupiny dobyli mesto 3. januára, čo prinútilo mnohých obyvateľov utiecť do susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR).



Situácia v jednej z najchudobnejších krajín na svete sa vyhrotila 19. decembra, osem dní pred prezidentskými a parlamentnými voľbami. Koalícia šiestich najsilnejších ozbrojených skupín, ktoré od začiatku občianskej vojny pred ôsmimi rokmi okupovali dve tretiny SAR, vtedy oznámila ofenzívu s cieľom zabrániť znovuzvoleniu Touadéru.



Touadéra bol 4. januára opäť zvolený za prezidenta, pričom opozícia toto hlasovanie spochybnila, keďže pre nestabilnú situáciu mimo Bangui volila v priemere len polovica registrovaných voličov.