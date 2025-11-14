< sekcia Zahraničie
OSN: Násilie v Sudáne je škvrnou na povesti sveta
Autor TASR
Ženeva 14. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v piatok vyhlásila, že hrozné krviprelievanie v sudánskom meste al-Fášir je „škvrnou“ na povesti sveta, ktorý toto násilie nedokázal zastaviť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vojna medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) si už vyžiadala desaťtisíce obetí, vyhnala z domovov takmer 12 miliónov ľudí a vyvolala jednu z najhorších humanitárnych kríz vo svete.
Násilie sa v uplynulých týždňoch dramaticky vystupňovalo, keď RSF prevzala po 18-mesačnom obliehaní kontrolu nad strategickým mestom al-Fášir a pribúdajú správy o ukrutnostiach. „Opakovane sme varovali pred dusivým obliehaním, v dôsledku ktorého ľudia museli jesť krmivo pre zvieratá a škrupiny z arašidov,“ povedal vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.
V prejave pred mimoriadnym zasadnutím Rady OSN pre ľudské práva zvolaným pre situáciu v meste, Türk povedal, že jeho úrad „varoval pred šírením hladomoru“. Varoval, že „pád mesta do rúk Síl rýchlej podpory bude mať za následok krviprelievanie“.
„Krvavé škvrny odfotografovali na zemi v al-Fášir z vesmíru“ a „škvrna na povesti medzinárodného spoločenstva je menej viditeľná, ale nie menej ničivá“, zhodnotil.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva povedal, že „medzinárodné spoločenstvo má jasnú povinnosť konať. Bolo tu príliš veľa predstierania a divadla a príliš málo činov... Musí sa postaviť proti týmto zverstvám“. Vyzval tiež krajiny, aby pomohli zabezpečiť prístup k humanitárnej pomoci a ochrane pre civilistov z mesta a okolia.
Žiadal štáty, aby „vyvinuli spoločné úsilie s cieľom postaviť pred súd všetkých, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudskoprávnych noriem v rámci tohto konfliktu“.
Podľa jeho slov zamestnanci úradu „zhromažďujú dôkazy o porušeniach, ktoré by mohli byť použité v súdnych procesoch... a Medzinárodný trestný súd naznačil, že situáciu pozorne sleduje“. „Všetci, ktorí sú zapojení do tohto konfliktu, by mali vedieť: Sledujeme vás a spravodlivosť zvíťazí,“ dodal Türk.
