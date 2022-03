OSN nateraz na Ukrajine potvrdila 1663 obetí z radov civilistov

Ukrajinskí hasiči držia fotografiu na mieste bytového domu po zásahu z vypálených striel v Kyjeve 14. marca 2022. Foto: TASR/AP

Staršia žena sa ukrýva suteréne, ktorý je bez elektriny v meste Irpiň pri Kyjeve počas 18. dňa ruskej invázie na Ukrajine v nedeľu 13. marca 2022. Foto: TASR/AP

Ľudia sedia okolo lampy v protileteckom kryte v Mariupole počas jedenásteho dňa ruskej invázie na Ukrajine v nedeľu 6. marca 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev/New York 14. marca (TASR) - Ukrajinská záchranná služba revidovala počet obetí náletu ruských síl na obytnú štvrť v Kyjeve. Spresnila, že v pondelok ráno pri zásahu deväťposchového bytového domu prišla o život jedna osoba. V predchádzajúcich správach sa uvádzali dve obete na životoch.Záchranári dodali, že hospitalizovaní boli po nálete traja ľudia a ďalších deväť ošetrili na mieste.Spravodajkyňa televízie Sky News informovala, že bytový dom zasiahli podľa všetkého delostrelecké granáty. Dodala, že táto budova sa nachádza len 11 kilometrov severne od centra Kyjeva.Uviedla, že, pričom poukázala na viacero bytových domov v okolí i priľahlé školské ihrisko.dodala novinárka.Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, pripomenula, že Rusko v posledných dňoch zintenzívnilo svoje útoky v oblastiach obývaných civilistami.Po začatí invázie na územie Ukrajiny pritom ruské vedenie deklarovalo, že nebude útočiť na civilné ciele, ale len na vojenské objekty a infraštruktúru. Ukrajina však hlási stovky obetí z radov nevojakov.Britská televízia Sky News tak v pondelok priniesla správu, že za takmer tri týždne od začiatku ruskej invázie prišlo na Ukrajine o život 90 detí. Podľa ukrajinskej generálnej prokuratúry najviac obetí hlásia z miest Kyjev, Charkov, Doneck, Černihiv, Sumy, Cherson, Mykolajiv a Žytomyr.Sky News dodala, že samospráva prístavného mesta Mariupol na juhu Ukrajiny v pondelok potvrdila, že počet obetí od začiatku ruskej invázie – 24. februára – v meste prekonal hranicu 2500.V súvislosti so situáciou v Mariupole poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč cez víkend opäť obvinil Rusko, že bráni tomu, aby sa do obkľúčeného mesta dostala humanitárna pomoc.Webový portál Sky News pripomenul, že situácia v tomto čiernomorskom prístave vyvoláva veľké obavy: obyvateľom Mariupola totiž dochádzajú zásoby potravín, pričom Červený kríž pred pár hodinami varoval, že čas na ich záchranu. Sky News pripomína, že početné pokusy o evakuáciu civilistov z mesta neboli úspešné.OSN medzičasom oznámila, že potvrdila smrť 1663 civilistov – obetí konfliktu na Ukrajine. OSN pritom pripustila, že je pravdepodobné, že toto číslo je výrazne vyššie.Britské ministerstvo obrany v pondelok ráno s odvolaním sa na zistenia spravodajských služieb o situácii na Ukrajine informovalo, že svoje domovy na Ukrajine doteraz opustilo asi 2,5 milióna utečencov, z ktorých približne 1,75 milióna vstúpilo do Poľska.