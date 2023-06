OSN: Návrh medzinárodnej zmluvy o plastoch pripravia do konca novembra

Paríž 2. júna (TASR) – Prvý návrh očakávanej medzinárodnej dohody o boji proti znečisteniu plastmi by mal byť hotový do konca novembra. Rozhodli o tom zástupcovia 175 krajín po piatich dňoch náročných rozhovorov v Paríži. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Vo francúzskej metropole zasadal Medzivládny rokovací výbor pre plasty, ktorý má za úlohu vypracovať prvú medzinárodnú právne záväznú zmluvu o znečistení plastmi, a to aj v morskom prostredí. Išlo o druhé z celkovo piatich takýchto rokovaní s ambíciou uzatvoriť zmluvu do konca roka 2024.



Výbor v závere parížskeho kola rozhovorov schválil cieľ pripraviť "nultý" návrh testu medzinárodného dohovoru pred tretím zasadnutím, ktoré sa bude konať v Nairobi.



Prelom prišiel po tom, ako sa niektoré krajiny uchýlili k "pletkám" a zdržiavacej taktike, uviedol francúzsky minister životného prostredia Christophe Béchu.



Prvé dva dni rozhovorov poznačila frustrácia, keďže boli venované úplne debate o procedurálnych pravidlách, priblížila AFP. Krajiny s veľkou výrobou plastov a dodávatelia fosílnych palív, ako sú Saudská Arábia, Čína a India, totiž odmietali rozhodovanie o dohode hlasovaním namiesto konsenzu.



Znepokojenie nad plastmi rastie a ich maličké čiastočky známe ako mikroplasty sa našli na najvyšších horách sveta, v najhlbších oceánoch, v žalúdkoch morských vtákov i v ľudskej krvi či placente.



Plasty tiež prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, keď v roku 2019 zodpovedali za 3,4 percenta celosvetových emisií, vyplýva z údajov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).



Pri súčasných trendoch sa ročná produkcia plastov vyrábaných z fosílnych palív do roku 2060 takmer strojnásobí na 1,2 miliardy ton, pričom plastový odpad prekročí miliardu ton.



Plastov sa celkovo zrecykluje menej ako desať percent a viac ako pätinu nelegálne uskladnia alebo spália. Environmentálne skupiny v tejto situácii presadzujú zmluvu, ktorá by riešila nielen recykláciu a znečistenie, ale aj obmedzila rozsah výroby.