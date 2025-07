OSN: Nedostatok paliva v Pásme Gazy dosiahol kritickú úroveň

Ženeva 12. júla (TASR) - Sedem agentúr Organizácie Spojených národov v sobotu v spoločnom vyhlásení upozornilo, že vážny nedostatok paliva v Pásme Gazy dosiahol kritickú úroveň, čo môže viesť k zhoršeniu utrpenia na vojnou zničenom palestínskom území. Palivo je podľa agentúr OSN základom prežitia v Gaze, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Palivo je potrebné na „zásobovanie nemocníc, vodných systémov, kanalizačných sietí, sanitiek a všetkých aspektov humanitárnych operácií,“ uviedli agentúry. Zdôraznili, že palivo potrebujú na prevádzku aj pekárne.



Pásmo Gazy trpí nedostatkom paliva od začiatku už 21 mesiacov trvajúcej vojny Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas. Nedostatok paliva na tomto území však v súčasnosti dosiahol kritickú úroveň, vyhlásili agentúry OSN vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Svetového potravinového programu (WFP) a Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



„Ľudia v Gaze sú po takmer dvoch rokoch vojny vystavení extrémnym ťažkostiam vrátane šíriacej sa potravinovej neistoty,“ uviedli. Keď sa minie palivo, bude to pre obyvateľstvo, ktoré je na pokraji hladomoru, predstavovať novú neúnosnú záťaž, dodali.



OSN tvrdí, že bez dostatočného množstva paliva budú agentúry, ktoré pomáhajú Palestínčanom zasiahnutých zhoršujúcou sa humanitárnou krízou, pravdepodobne nútené úplne zastaviť svoje operácie. „Znamená to žiadne zdravotnícke služby, žiadna čistá voda a žiadna kapacita na poskytovanie pomoci,“ objasnili agentúry vo vyhlásení. „Bez dostatočného množstva paliva je Gaza vystavená kolapsu humanitárneho úsilia,“ konštatovali.



Agentúry dodali, že bez paliva nemôžu fungovať ani pekárne či komunitné kuchyne, rodiny budú aj bez pitnej vody a na uliciach sa bude hromadiť odpad a splašky. „Tieto podmienky vystavujú rodiny smrteľným epidémiám a posúvajú najzraniteľnejších v Gaze ešte bližšie k smrti,“ uviedli.



Na kritický nedostatok paliva upozornili agentúry niekoľko dní po tom, čo sa OSN podarilo po prvý raz po 130 dňoch doviezť do palestínskej enklávy palivo. Agentúry však uviedli, že dovezených 75.000 litrov paliva predstavuje len malý zlomok toho, čo je každý deň potrebné na zabezpečenie každodenného života a dôležitých humanitárnych operácií.