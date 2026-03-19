OSN: Nedostatok pitnej vody najviac ovplyvňuje ženy a dievčatá
Podľa správy OSN sú ženy zodpovedné za dostatok vody v 70 percentách domácností na vidieku, ktoré nemajú vodovodné pripojenie.
Autor TASR
Paríž 19. marca (TASR) - Celosvetovo nemá prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode 2,1 miliardy ľudí, pričom tento problém ovplyvňuje viac ženy a dievčatá. Upozornila na to Organizácia Spojených národov (OSN) vo svojej správe o vývoji vodných zdrojov zverejnenej vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.
Podľa správy OSN sú ženy zodpovedné za dostatok vody v 70 percentách domácností na vidieku, ktoré nemajú vodovodné pripojenie. Celkovo strávia ženy a dievčatá nosením vody 250 miliónov hodín denne. To znamená nerovnomernú fyzickú námahu a riziko sexuálneho obťažovania. Takto stratený čas by inak mohli venovať štúdiu, práci alebo voľnočasovým aktivitám, uvádza OSN.
Správa konštatuje, že dievčatá a ženy oveľa viac trpia v dôsledku nedostatočnej hygieny. V prípade nedostatku vody a toaliet zostávajú dievčatá počas menštruácie často doma namiesto vzdelávania sa v škole.
V rokoch 2016 až 2022 vynechalo počas menštruácie školu, prácu alebo sa nezúčastnilo na spoločenských aktivitách viac ako desať miliónov tínedžeriek vo veku od 15 do 19 rokov v 41 krajinách, uvádza sa v správe. OSN zdôrazňuje dôležitosť bezpečného prístupu k vode v hygienických zariadeniach školy alebo v ich blízkosti pre vzdelávanie dievčat.
Správa poukazuje na to, že hoci sú ženy neprimerane postihnuté nedostatkom zdravotne nezávadnej pitnej vody, je oveľa menej pravdepodobné, že sa budú podieľať na rozhodovaní o tejto problematike. Podľa OSN je to čiastočne preto, že prístup k vode často súvisí s pozemkovými právami, ktorých nositeľmi sú zvyčajne muži.
Podľa správy OSN sú ženy zodpovedné za dostatok vody v 70 percentách domácností na vidieku, ktoré nemajú vodovodné pripojenie. Celkovo strávia ženy a dievčatá nosením vody 250 miliónov hodín denne. To znamená nerovnomernú fyzickú námahu a riziko sexuálneho obťažovania. Takto stratený čas by inak mohli venovať štúdiu, práci alebo voľnočasovým aktivitám, uvádza OSN.
Správa konštatuje, že dievčatá a ženy oveľa viac trpia v dôsledku nedostatočnej hygieny. V prípade nedostatku vody a toaliet zostávajú dievčatá počas menštruácie často doma namiesto vzdelávania sa v škole.
V rokoch 2016 až 2022 vynechalo počas menštruácie školu, prácu alebo sa nezúčastnilo na spoločenských aktivitách viac ako desať miliónov tínedžeriek vo veku od 15 do 19 rokov v 41 krajinách, uvádza sa v správe. OSN zdôrazňuje dôležitosť bezpečného prístupu k vode v hygienických zariadeniach školy alebo v ich blízkosti pre vzdelávanie dievčat.
Správa poukazuje na to, že hoci sú ženy neprimerane postihnuté nedostatkom zdravotne nezávadnej pitnej vody, je oveľa menej pravdepodobné, že sa budú podieľať na rozhodovaní o tejto problematike. Podľa OSN je to čiastočne preto, že prístup k vode často súvisí s pozemkovými právami, ktorých nositeľmi sú zvyčajne muži.