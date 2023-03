OSN: Neformálne rozhovory o čiernomorskej obilnej dohode pokračujú

Ženeva 14. marca (TASR) - Hovorca OSN v utorok informoval, že neformálne rozhovory týkajúce sa dohody o vývoze obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov stále pokračujú, a to s účasťou "všetkých strán". Rozhovory s "osobnou prítomnosťou" Ruska sa však už podľa jeho slov skončili.



TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu Sky News, ktorá uviedla, že Moskva aj Kyjev poskytli o týchto rokovaniach protichodné informácie.



Ukrajina oznámila, že bude dodržiavať podmienky týkajúce sa tejto vlani dosiahnutej obilnej dohody, z ktorých podľa nej vyplýva aj to, že sa dá predĺžiť len na 120-dní.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin však v pondelok informoval, že dohoda bola predĺžená, avšak Rusko súhlasilo s jej predĺžením len o 60 dní.



"Rusi si uvedomili, že 60-dňové (predĺženie) nie je právne možné, preto sa teraz snažia nájsť východisko," povedal pre agentúru Reuters nemenovaný vysokopostavený ukrajinský vládny predstaviteľ.



Dohodu o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov sprostredkovali OSN a Turecko vlani v júli. Pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín. Prvýkrát bola predĺžená v novembri na 120 dní, takže jej platnosť by mala vypršať 18. marca.



Dohoda pomohla stabilizovať svetové ceny potravín a Kyjev v minulosti požadoval, aby sa doba jej platnosti predĺžila aspoň o rok.