OSN, Nemecko a Iracký Kurdistan privítali Öcalanovu výzvu

New York/Berlín/Kámišlí/Arbíl 27. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN, nemecké ministerstvo zahraničných vecí a prezident kurdskej samosprávnej oblasti v Iraku vo štvrtok privítali vyhlásenie väzneného vodcu zakázanej tureckej Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullaha Öcalana, ktorý vyzval na rozpustenie tejto organizácie a zloženie zbraní. PKK už roky vedie povstanie voči tureckej vláde. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Generálny tajomník (OSN António Guterres) víta tento dôležitý vývoj," povedal jeho hovorca Stéphane Dujarric s tým, že tento krok by mohol prispieť k vyriešeniu dlhodobého konfliktu.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ide o historickú príležitosť. "Zastavenie násilia je prvým dôležitým krokom, ale sú potrebné aj ďalšie opatrenia. Patrí k nim predovšetkým rešpektovanie a zaručenie kultúrnych a demokratických práv Kurdov v Turecku," vyhlásil hovorca ministerstva. "Ako spolková vláda sme pripravení urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme takýto proces podporili," dodal.



Öcalanovu výzvu ocenil aj prezident autonómnej oblasti Iracký Kurdistan Néčírvan Barzaní. V horách tohto irackého regiónu v súčasností sídli vedenie PKK. "Srdečne vítame Öcalanovo posolstvo a vyzývame PKK, aby ho dodržiavala a zrealizovala," napísal Barzaní na sociálnej sieti X. "My v regióne Kurdistan plne podporujeme mierový proces," uviedol a ponúkol svoju podporu.



Líder sýrskych kurdských milícií Sýrske demokratické sily (SDF) Mazlúm Abdí však upozornil, že Öcalanova výzva sa jeho organizácie netýka. "Výzva zložiť zbrane sa týka PKK a a nie našich síl v Rojave," vyhlásil Abdí, ktorého SDF ovládajú rozsiahle oblasti na východe Sýrie. AFP pripomína, že hlavnú zložku SDF tvoria Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré vláda v Ankare považuje za odnož PKK.



Abdí uviedol, že SDF by sa mali stať súčasťou nových sýrskych ozbrojených síl, ktoré sa formujú po páde režimu Bašára Asada. Kurdské milície by podľa neho mohli posilniť sýrsku armádu.



PKK, ktorú Öcalan založil v roku 1978, vedie povstanie na juhovýchode Turecka od roku 1984. Ankara a jej západní spojenci považujú túto skupinu za teroristickú organizáciu. Predchádzajúce snahy o uzavretie mieru medzi PKK a tureckou vládou sa skončili neúspechom.