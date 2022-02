OSN neuznáva voľbu nového premiéra Líbye, odporuje Abdala Dubajdu

New York 10. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) bude aj naďalej podporovať premiéra líbyjskej vlády národnej jednoty Abdala Hamída Dubajbu. Uviedol to vo štvrtok hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, ktorého citovala agentúra AFP.



Vyhlásil to po tom, ako líbyjský parlament so sídlom v Tobruku na východe Líbye vymenoval za nového predsedu vlády Fathího Bašaghu.



"Krátko povedané, áno," reagoval Dujarric na novinársku otázku, či OSN stále uznáva Abdala Hamída Dubajbu ako dočasného premiéra Líbye.



"Zaznamenali sme správy o vymenovaní iného predsedu vlády. Naša pozícia však (v tejto otázke) zostáva nezmenená," zdôraznil Dujarric.



Označil pritom za kľúčové, aby všetci líbyjskí politici a aktéri konfliktu v Líbyi mali na zreteli len záujem obyvateľov krajiny, o čo sa vo svojom sprostredkovateľskom úsilí snaží aj OSN.



Aj samotný Dubajba sa opakovane vyjadril, že prenechá moc len takej vláde, ktorá vzíde z demokratických volieb.



Pozorovatelia očakávajú, že kontroverzne vnímané zvolenie nového premiéra v Líbyi - po približne roku a pol relatívneho pokoja - opäť vyostrí boj o moc.



Líbya sa od pádu režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011 zmieta v hlbokej politickej kríze. Po rokoch ozbrojených konfliktov a sporov medzi východom a západom krajiny vznikla vlani v marci pod záštitou OSN vláda vedená Dubajbom. Jej hlavnou úlohou bolo pripraviť prezidentské a parlamentné voľby, ktoré boli pôvodne naplánované na 24. decembra, ale napokon sa nekonali.



Voľby, s ktorými sa spájali nádeje na normalizáciu situácie, boli odložené pre nezhody medzi mocenským centrom v Tobruku a hlavným mestom Tripolis, ktorý je sídlom Dubajbovej vlády.



Tobrucký parlament sa domnieva, že odložením volieb zanikol mandát Dubajdovej exekutívy. Vláda národnej jednoty zase trvá na tom, že jej mandát trvá až do vymenovania nového kabinetu, ktorý vzíde z volieb.