OSN nevie, koľko civilistov sa nachádza v Azovstali

New York/Kyjev 5. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov nemá presné údaje o tom, koľko civilistov sa momentálne nachádza v obliehaných oceliarňach Azovstaľ v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol. Vo štvrtok to uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, podľa ktorého je získavanie informácií z tejto oblasti "mimoriadne náročné". TASR informuje na základe správy americkej televízie CNN.



"Prebiehajú tam aktívne boje, ľudia tam žijú v tuneloch," vysvetlil Dujarric. "Je pre nás veľmi náročné získať presné číslo. Pokračujeme v spolupráci s Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK) a rokujeme s najvyššími predstaviteľmi Ukrajiny a Ruska, aby sa z oblasti Mariupola, ako aj zo závodu mohlo dostať viac ľudí," pokračoval hovorca.



Koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths vo štvrtok oznámil, že ďalší konvoj Organizácie Spojených národov na evakuáciu civilistov by mal do Azovstaľu doraziť v piatok ráno.



Dujarric uviedol, že civilisti evakuovaní z tohto oceliarskeho komplexu potrebujú okrem okamžitej lekárskej pomoci aj dlhodobú psychickú podporu v dôsledku traumy, ktorú zažili.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v stredu bolo z Mariupola a priľahlých oblastí evakuovaných 344 ľudí.



Rusko v stredu oznámilo, že od štvrtka v čase od 8.00 h do 18.00 h moskovského času na tri dni zastaví útoky na Azovstaľ a umožní tak vytvorenie humanitárneho koridoru pre odchod civilistov z komplexu. Jeden z veliteľov ukrajinského pluku Azov Sviatoslav Palamar na sociálnej sieti Telegram vyhlásil, že Rusko porušilo avizované prímerie.