OSN nepotvrdilo, že zbrane použité proti Saudskej Arábii patrili Iránu

New York 13. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov nemôže potvrdiť, že riadené strely a drony, ktoré boli použité pri septembrovom útoku na saudskoarabské letisko a ropnú infraštruktúru, boli iránskeho pôvodu. S odvolaním sa na správu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa pre Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN) o tom v piatok informovala agentúra AP.



OSN podľa Guterresových slov taktiež nemôže povedať, či boli zbrane použité pri útoku prenesené z Iránu "spôsobom, ktorý by odporoval" rezolúcii schválenej v Spoločnom komplexnom akčnom pláne (JCPOA), tzv. jadrovej dohode, z roku 2015.



Generálny tajomník v správe ďalej uviedol, že OSN preskúmalo trosky zo zbraňových systémov použitých pri útokoch na Saudskú Arábiu, pričom naďalej zbiera a analyzuje dodatočné informácie s cieľom určiť ich pôvod. OSN by malo o ďalších zisteniach informovať "podľa potreby a v pravý čas".



Washington a Rijád obvinili Teherán zo zodpovednosti za útoky na ropné zariadenia Bikajk a Churajs ležiace na východe Saudskej Arábie, ku ktorým došlo 14. septembra. K útokom sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci húsíovia podporovaní Iránom, proti ktorým v Jemene bojuje medzinárodná vojenská koalícia na čele s Rijádom. Samotný Irán však obvinenia z účasti na útokoch popiera.



Zo zodpovednosti za útoky obvinili Teherán aj lídri Francúzska, Nemecka a Británie, ktoré patria k signatárom jadrovej dohody s Iránom. Teherán tieto tvrdenia označil za "absurdné" a zodpovednosť poprel.