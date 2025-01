OSN: Nie sú vytvorené podmienky pre návrat ľudí na juh Libanonu

Bejrút 26. januára (TASR) - Obyvatelia sa zatiaľ nemôžu bezpečne vrátiť do pohraničných oblastí na juhu Libanonu, oznámila v nedeľu Organizácia spojených národov. Reagovala tak na vyhlásenie libanonského ministerstva zdravotníctva, ktoré informovalo, že pri izraelských útokov v oblasti zahynulo najmenej 15 ľudí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dnes ráno sme videli, že ešte stále nie sú vytvorené podmienky na bezpečný návrat občanov do ich dedín pozdĺž modrej línie," uviedla osobitná koordinátorka OSN pre Libanon Jeanine Hennisová-Plasschaertová v spoločnom vyhlásení so šéfom mierovej misie OSN. Modrá línia je neoficiálna demarkačná čiara, ktorá oddeľuje Libanon od Izraela a Golanských výšin. OSN ju vytýčila v júni 2000 s cieľom určiť, či sa Izrael úplne stiahol z Libanonu.



Hovorca izraelskej armády Avičaj Adraí v nedeľu uviedol, že vojaci "vystrelili varovné výstrely vo viacerých oblastiach, kde identifikovali prichádzajúcich vojakov". Podľa jeho slov jednotky zadržali niekoľko osôb, ktoré predstavovali bezprostrednú hrozbu, a následne podstúpili vypočúvanie, dodal.



Jednotky OSN oznámili, že rozmiestňujú mierové sily v oblastiach, ktoré vyznačila libanonská armáda. Zároveň však naliehali na civilistov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti dodržiavali pokyny libanonskej armády. Vyzvala tiež izraelské sily, aby sa vyhli streľbe na civilistov, pričom varovala pred "podrývaním krehkej bezpečnostnej situácie v oblasti".



V nedeľu 26. januára uplynula 60-dňová lehota, v rámci ktorej sa mal Izrael podľa novembrovej dohody o prímerí s militantným hnutím Hizballáh stiahnuť z juhu Libanonu. Následne sa plánovalo na juhu rozmiestnenie jednotiek libanonskej armády spolu s mierovými silami OSN. Zároveň sa mal Hizballáhu stiahnuť na územie ležiace severne od rieky Lítání a zlikvidovať všetku zostávajúci vojenskú infraštruktúru na juhu krajiny.



Izrael v piatok oznámil, že sťahovanie jednotiek z juhu Libanonu bude trvať viac ako 60 dní. "Keďže Libanon zatiaľ naplno neuplatňuje dohodu o prímerí, proces postupného sťahovania (jednotiek) bude pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi," uviedol úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo vyhlásení.