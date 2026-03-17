Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026
< sekcia Zahraničie

OSN: Niektoré izraelské útoky v Libanone môžu byť vojnovými zločinmi

.
Na snímke južné predmestie libanonského Bejrútu po izraelskom útoku 11. marca 2026. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda podniká nálety v Libanone od začiatku marca proti cieľom hnutia Hizballáh.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva/Bejrút 17. marca (TASR) - Izraelské letecké útoky na obytné budovy, vysídlených civilistov a zdravotníkov v Libanone vyvolávajú obavy z porušovania medzinárodného práva a môžu predstavovať vojnové zločiny, uviedol v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Ženeve. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.

Izraelská armáda podniká nálety v Libanone od začiatku marca proti cieľom hnutia Hizballáh. Hnutie podporované Teheránom začalo odpaľovať rakety na Izrael v reakcii na americko-izraelské útoky proti Iránu. Podľa libanonských úradov si odvtedy vyžiadali najmenej 886 mŕtvych a prinútili viac než milión ľudí opustiť svoje domovy.

OHCHR vyzval na vyšetrovanie smrteľných útokov na vysídlených ľudí, ktorí sa ukrývali v stanoch na pobreží Bejrútu, ako aj na zdravotnícke zariadenie v meste Bint Džbajl. „Medzinárodné právo je v tomto smere jasné - úmyselné útoky na civilistov alebo civilné objekty predstavujú vojnový zločin,“ zdôraznil hovorca OHCHR.

Izraelská armáda sa k vyjadreniam bezprostredne nevyjadrila. Opakovane však tvrdí, že cieli na infraštruktúru Hizballáhu a svoju obmedzenú pozemnú operáciu v Libanone označuje za obranný krok pred útokmi tohto hnutia na sever Izraela.

Humanitárny koordinátor OSN v Libanone Imran Riza upozornil, že civilisti platia vysokú cenu. „Počet vysídlených ľudí neuveriteľne rýchlo stúpa. V súčasnosti opustili svoje domovy státisíce ľudí, z ktorých mnohí odišli takmer s ničím, len s tým, čo mali na sebe,“ uviedol. Dodávky humanitárnej pomoci sú podľa neho obmedzené pre znížené financovanie zo strany darcov a narušené dodávateľské reťazce.
.

