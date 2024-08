OSN: Nositeľke Nobelovej ceny upierajú zdravotnú starostlivosť

Ženeva 20. augusta (TASR) - Experti OSN v utorok obvinili Irán, že uväznenej nositeľke Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovej upiera riadnu zdravotnú starostlivosť. Uviedli tiež, že začiatkom augusta bola vystavená fyzickému násiliu, informuje TASR.



Podľa príbuzných väznenej aktivistky k násiliu voči nej došlo 6. augusta pri potýčkach, ktoré vypukli v teheránskej väznici Evín. Mohamadíová "údajne stratila vedomie a utrpela zranenia hrudného koša a iných častí tela", uviedli odborníci OSN.



Iránske úrady uznali, že došlo k fyzickej konfrontácii, ale obvinili Mohammadíovú z "provokovania", pričom súčasne popreli, že by väzňov zbili.



Experti OSN vo svojom vyhlásení uviedli, že svoje obavy o zdravie 52-ročnej väznenej aktivistky tlmočili iránskej vláde. Dodali, že iránske úrady opäť vyzvali na okamžité prepustenie Mohammadíovej a bezodkladné zaistenie prístupu k lekárskej starostlivosti nielen pre ňu, ale aj pre ostatných väzňov.



Podľa expertov OSN Mohamadíová počas posledných ôsmich mesiacov trpela akútnou bolesťou chrbta a kolena a tiež poškodením medzistavcovej platničky. Experti v tejto súvislosti zastávajú názor, že odmietnutie lekárskej starostlivosti sa zrejme "používa na potrestanie a umlčanie Mohammadíovej vo väzení". OSN sa nazdáva, že to možno kvalifikovať ako mučenie a neľudské zaobchádzanie.



Nobelovu cenu za mier 2023 udelili iránskej ľudskoprávnej aktivistke Narges Mohammadíovej za jej boj proti utláčaniu žien v Iráne a úsilie v oblasti presadzovania ľudských práv a slobôd pre všetkých. Ako aktivistka otvorene vystupovala napríklad proti trestu smrti v Iráne či povinnému noseniu hidžábu u žien.



Vo svojom boji za ľudské práva pokračuje aj za mrežami, pričom dôrazne podporovala protesty, ktoré vypukli po celom Iráne po smrti Mahsy Amíníovej v septembri 2022. Amíníová bola zadržaná mravnostnou políciou za to, že mala údajne príliš voľne nasadený hidžáb. Krátko po zadržaní zomrela v nemocnici, podľa aktivistov na následky násilia na policajnej stanici.



Mohammadíová (52) je vo väzení od novembra 2021. Za mrežami strávila aj veľkú časť posledného desaťročia.