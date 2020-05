OSN: O nových členoch Bezpečnostnej rady sa nebude hlasovať v pléne

New York 15. mája (TASR) - O tom, ktorých päť krajín sa stane nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2021-22, sa vo Valnom zhromaždení OSN rozhodne prezenčným hlasovaním bez plenárneho zasadnutia. Vyplýva to z listu predsedajúceho VZ OSN, ktorý dostala k dispozícii agentúra AFP.



Predsedajúci VZ OSN, nigérijský diplomat Tijjani Muhammad-Bande, vo svojom liste uvádza, že hlasujúci členovia VZ OSN budú "vyzvaní, aby sa dostavili na miesto konania (hlasovania) v určenom časovom úseku, ktorý im bude vopred oznámený", a zúčastnili sa na hlasovaní.



Podľa AFP bolo hlasovanie naplánované na 17. júna, ale v liste, s ktorým sa AFP oboznámila vo štvrtok, sa uvádzal ako termín len jún, čo môže znamenať, že v závislosti od okolností sa dátum hlasovania zrejme bude môcť zmeniť.



Podľa listu bude 193 členov Valného zhromaždenia hlasovať "tajne bez plenárneho zasadnutia". Aj keď v liste nebolo uvedené žiadne miesto, hlasovanie sa pravdepodobne uskutoční v newyorskom sídle OSN.



Mandát novozvolených piatich nestálych členov BR OSN sa začne 1. januárom 2021.



Zatiaľ majú svoje miesto v BR OSN isté len Mexiko a India, ktoré zastupujú Latinskú Ameriku a Áziu.



O dve ďalšie miesta sa budú uchádzať Írsko, Nórsko a Kanada a o ďalší post vyhradený pre Afriku budú súperiť Keňa a Džibutsko.



Každý rok VZ OSN volí nových päť nestálych členov na dvojročné obdobie. V nepárny rok sú volení: jeden člen z Afriky, jeden z Ázie, jeden z Latinskej Ameriky a dvaja zo západnej Európy (a ostatných štátov). V párny rok sú zvolení dvaja členovia z Afriky, jeden z Ázie, jeden z Latinskej Ameriky a jeden z východnej Európy. Hlasovanie je tajné a koná sa vždy v hlavnej sále VZ OSN.



Podľa nemenovaného diplomata sa v posledných týždňoch na pôde VZ OSN objavili obavy, že by mohlo dôjsť k odhaleniu ich tajného hlasovania alebo k podvodom, ak by sa hlasovalo elektronicky.



AFP poznamenala, že "v hre je veľa" a mnohé krajiny podnikli veľké úsilie, by získali členov VZ OSN pre svoju kandidatúru.



V júni roku 2018 - na úvod svojej kampane za zvolenie do BR OSN - Írsko pozvalo veľvyslancov štátov VZ OSN na koncert írskej skupiny U2 v New Yorku. Kanada podľa denníka Globe and Mail zvolila rovnakú taktiku, ale marcový koncert speváčky Celine Dionovej v newyorskom Brooklyne bol pre epidémiu choroby COVID-19 napokon zrušený.