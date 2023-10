OSN: O vojnových zločinoch spáchaných v Gaze a Izraeli sú jasné dôkazy

Ženeva 10. októbra (TASR) - Už sú "jasné dôkazy" o vojnových zločinoch, spáchaných oboma stranami počas intenzívneho násilia v Izraeli a v pásme Gazy. Jedným z nich je cielenie útokov na civilistov. V utorok to oznámila komisia OSN monitorujúca konflikt medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas, ktorý prepukol v sobotu ráno 7. októbra. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Každý, kto porušil medzinárodné humanitárne právo alebo útočil na civilistov, musí za to niesť zodpovednosť. Vyhlásila to vyšetrovacia komisia, ktorú v roku 2021 zriadila Rada OSN pre ľudské práva.



"Správy, že ozbrojené skupiny z pásma Gazy postrieľali stovky neozbrojených civilistov, sú strašné a nemožno ich tolerovať. Brať civilistov za rukojemníkov a používať civilistov ako ľudské štíty sú vojnové zločiny," uviedla v utorok Nezávislá medzinárodná komisia OSN pre vyšetrovanie na okupovaných palestínskych územiach, vrátane Východného Jeruzalema a Izraela.



Komisia tiež informovala, že "je hlboko znepokojená najnovším útokom Izraela na Gazu a izraelským oznámením o úplnej blokáde pásma Gazy, ktorá znamená zastavenie dodávok vody, potravín, elektriny a paliva, čo si nepochybne vyžiada životy civilistov a predstavuje kolektívny trest".



Komisia začala zhromažďovať dôkazy o vojnových zločinoch, už keď militantné palestínske hnutie Hamas v sobotu ráno spustilo masívny útok na Izrael a ten zareagoval náletmi na pásmo Gazy. Oznámila, že bude zbierať dôkazy, aby identifikovala útočníkov aj osoby, ktoré útoky nariadili.