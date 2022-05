OSN: Obdobia sucha sú častejšie a dlhšie ako v roku 2000

Abidjan 11. mája (TASR) — Počet a trvanie období sucha vo svete sa od roku 2000 zvýšil o 29 percent, vyplýva zo správy OSN prezentovanej v stredu na 15. ročníku Svetovej konferencie o pôde v meste Abidjan v Pobreží Slonoviny. TASR informáciu prevzala od agentúry DPA.



"Pôda vysychá, úrodná pôda sa mení na prach a prevláda sucho," upozornil Ibrahim Thiaw, výkonný tajomník Dohovoru OSN o boji proti rozširovaniu púští (UNCCD). Autori predmetnej správy odhadujú, že obdobia sucha spôsobili v rokoch 1998 - 2017 škody za 124 miliárd dolárov.



"Obdobia sucha patria k najväčším hrozbám pre trvalo udržateľný rozvoj, a to najmä v rozvojových krajinách, no čoraz častejšie aj vo vyspelých štátoch," dodal Thiaw.



Výrazný nedostatok vody, miznúca úrodná pôda a čoraz dlhšie obdobia sucha síce najviac sužujú chudobné krajiny, napríklad v oblasti afrického Sahelu, tieto dôsledky klimatickej zmeny však začínajú pociťovať aj iné oblasti sveta. Thiaw poukázal na čoraz častejšie obdobie sucha v Európe. "Žiadna krajina nie je imúnna voči suchu," zdôraznil.



Len v tomto roku čelí vážnemu a dlhotrvajúcemu suchu takmer 160 miliónov detí a viac ako 2,3 miliardy ľudí má nedostatočné zásoby vody, vyplýva z údajov OSN.



Organizácia Spojených národov tiež odhaduje, že do roku 2040 bude nedostatkom vody trpieť až štvrtina všetkých detí na svete. Následky sucha môžu navyše do roku 2050 pocítiť až tri štvrtiny všetkých obyvateľov Zeme.



Podľa správy bude 4,8 - 5,7 miliardy ľudí žiť v oblastiach, kde bude aspoň jeden mesiac v roku nedostatok vody. V súčasnosti v takýchto oblastiach žije 3,6 miliardy ľudí.