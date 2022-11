OSN: Obmedzovaním práv žien koná Taliban zločiny proti ľudskosti

Ženeva 26. novembra (TASR) - Obmedzovanie práv a slobôd afganských žien a dievčat hnutím Taliban by mohlo zrejme z právneho hľadiska napĺňať definíciu zločinov proti ľudskosti, vyhlásil v piatok osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Afganistane Richard Bennett.



TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Podľa Bennetta a ďalších expertov OSN politika Talibanu voči ženám a dievčatám prehlbuje "flagrantné porušovanie ich ľudských práv a slobôd, ktoré už aj tak patria medzi najdrakonickejšie na svete". Pravdepodobne tak ide o "genderový útlak - zločin proti ľudskosti", dodal spravodajca.



Odkedy sa v auguste minulého roku Taliban dostal k moci, väčšina žien zamestnaných vo verejnej správe prišla o prácu.



Afganské ženy majú zakázané kamkoľvek cestovať bez sprievodu mužského príbuzného a mimo svojho domova sa musia zahaľovať do celotelového odevu burka alebo nosiť hidžáb. Taliban tento mesiac zakázal ženám vstup do parkov, lunaparkov, posilňovní a verejných kúpeľov. Školy pre dospievajúce dievčatá sú vo väčšine krajiny zatvorené už viac než rok.