OSN obmedzuje globálny plán pomoci kvôli škrtom vo financovaní

Ženeva 16. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov v pondelok oznámila, že výrazne obmedzuje svoje celosvetové humanitárne plány z dôvodu „najhlbších škrtov vo financovaní v histórii“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vo vyhlásení uviedol, že žiada o financovanie vo výške 29 miliárd dolárov v porovnaní so sumou 44 miliárd dolárov, ktorú požadoval v decembri, v rámci „extrémne priorizovanej“ výzvy.



Americký prezident Donald Trump po januárovom návrate do Bieleho domu nariadil zmrazenie všetkej zahraničnej pomoci na tri mesiace. Zníženie pomoci zo strany Spojených štátov, ktoré boli podľa AFP najväčším svetovým darcom, spôsobilo chaos v oblasti humanitárnej pomoci na celom svete. Ďalšie darcovské štáty vzhľadom na neisté hospodárske vyhliadky znížili svoje príspevky, konštatuje AFP.



„Brutálne škrty v rozpočte nás stavajú pred brutálne rozhodnutia,“ uviedol vo vyhlásení koordinátor humanitárnej pomoci OSN Tom Fletcher. „Jediné čo žiadame, je jedno percento z toho, čo ste minulý rok minuli na vojnu. Ale toto nie je len výzvy na peniaze - je to výzva na globálnu zodpovednosť, na ľudskú solidaritu, na záväzok ukončiť utrpenie,“ dodal.



OSN dosiaľ v tomto roku obdržala len 5,6 miliardy dolárov zo 44 miliárd - čo predstavuje 13 percent -, ktoré žiadala. Okrem toho je vystavená narastajúcim krízam v Sudáne, Pásme Gazy, Konžskej demokratickej republike a Mjanmarsku.



„Boli sme donútení pristúpiť k triedeniu ľudského prežitia,“ vyhlásil Fletcher, podľa ktorého je takáto matematika krutá a následky sú srdcervúce. Mnoho ľudí nedostane pomoc, ktorú potrebujú, avšak koordinátor humanitárnej pomoci OSN vyhlásil, že s prostriedkami, ktoré úrad má, zachráni v rámci možností čo najviac životov.



Na základe nových smerníc bude OCHA smerovaná tak, aby sa „dostala k ľuďom a miestam vystaveným najnaliehavejším potrebám“. Podpora bude smerovať „na už vykonané plánovanie pre rok 2025. Tým sa podľa vyhlásenia úradu zabezpečí, že obmedzené zdroje budú nasmerované tam, kde môžu priniesť najväčší úžitok, a to čo najrýchlejšie.