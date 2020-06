OSN obnovilo program presídľovania utečencov

Ženeva 19. júna (TASR) – Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) včera oznámili, že znovu spúšťajú presídľovací program pre utečencov, ktorý bol od 17. marca dočasne pozastavený pre krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu. Ako napísala agentúra AFP, oddialilo to presídlenie zhruba 10 000 utečencov.



UNHCR a IOM v spoločnom vyhlásení uviedli, že presuny ľudí, ktorí už teraz žijú ako utečenci boli schválené a budú premiestnení do tretích krajín.



„Presídľovanie je nástrojom, ktorý mnohým utečencom zachraňuje život, a my sa tešíme, že spolu s našimi partnermi v hostiteľských krajinách a v štátoch, kam budú utečenci presídlení, budeme pracovať na obnovení presunov bezpečným spôsobom," povedali spomenuté organizácie.



Program presídľovania bol pozastavený v dôsledku výrazných obmedzení medzinárodnej leteckej dopravy, ktorými sa zvýšilo riziko, že by cestujúci uviazli na ceste.



„Mnohé cestovné obmedzenia sú stále v platnosti, no ako sa začnú v jednotlivých krajinách rušiť, môžeme očakávať viac odchodov utečencov," poznamenali agentúry OSN. Dodali, že kým bol program pozastavený, pokračovali v presídľovaní desiatok utečencov, ktorí uviazli v núdzových situáciách, partnerské organizácie OSN.



Podľa najnovších údajov OSN bolo takmer 80 miliónov ľudí vrátane viac ako 26 miliónov utečencov na celom svete donútených utiecť zo svojich domovov pred konfliktami, prenasledovaním, násilím a zneužívaním. Len vlani potrebovalo byť podľa údajov OSN presídlených 1,4 milióna ľudí, avšak do tretích krajín bolo presídlených len 81 000 osôb.