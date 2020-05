OSN obvinila militantné skupiny v Sýrii z násilia v čase pandémie

Ženeva 8. mája (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v piatok extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) a ďalšie militantné skupiny pôsobiace v Sýrii obvinila, že využívajú pandémiu COVID-19 na zintenzívnenie prejavov násilia voči civilistom. Informovala o tom agentúra AFP.



Bacheletová situáciu označila za "tikajúcu časovanú bombu". "Zdá sa, že viaceré strany konfliktu v Sýrii, vrátane IS, považujú zameranie pozornosti celého sveta na pandémiu za príležitosť na preskupenie síl a šírenie násilia medzi obyvateľstvom," uviedla vo vyhlásení.



Zhoršujúca sa situácia je podľa nej tikajúca časovaná bomba, ktorú medzinárodné spoločenstvo nesmie ignorovať.



IS vyhlásil v roku 2014 v častiach Sýrie a susedného Iraku svoj kalifát. Po rokoch bojov sa vlani silám podporovaným USA podarilo vyhnať džihádistov z ich poslednej bašty na území východnej Sýrie.



IS si však stále zachováva prítomnosť v rozľahlej Sýrskej púšti, známej aj pod názvom Bádijat aš-Šám, ktorá zaberá dve tretiny územia Sýrie.



Občianska vojna v Sýrii si od svojho vypuknutia v roku 2011 vyžiadala státisíce obetí a ďalšie milióny ľudí donútila opustiť svoje domovy.