OSN obvinila sudánske jednotky z blokovania pomoci v regióne Dárfúr

Port Sudan 10. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov v pondelok obvinila sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) z blokovania humanitárnej pomoci pre vojnou zničenú oblasť Dárfúr na juhozápade Sudánu, kde hrozí hladomor. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



RSF od apríla 2023 bojujú so sudánskou vládnou armádou a ovládajú takmer celý región. Od mája 2024 obliehajú jednu z miestnych metropol mesto al-Fašír a útočia aj na tábory pre vysídlencov v okolí. Medzinárodné organizácie sa v súvislosti s možným obsadením tohto mesta obávajú etnických čistiek.



Hladomor zasiahol už päť oblastí provincie Severný Dárfúr a očakáva sa, že do mája sa rozšíri na ďalších päť regiónov. Ohrozených hladom je takmer sedem miliónov ľudí.



Aj preto OSN v pondelok vyzvala na zjednodušenie byrokratických postupov a ukončenie neprimeraného zasahovania do distribúcie humanitárnej pomoci vrátane nanucovania povinnej spolupráce s vybranými predajcami.



"Pretrvávajúce obmedzenia a byrokratické prekážky", ktoré humanitárnej agentúre ukladajú RSF, "bránia tomu, aby sa pomoc na záchranu života dostala k tým, ktorí ju zúfalo potrebujú," uviedla koordinátorka humanitárnej pomoci OSN v Sudáne Clementine Nkweta-Salamiová. Označila za neprijateľné, že humanitárna komunita v Sudáne nie je schopná poskytnúť základnú pomoc.



Obštrukcie zo strany oboch aktérov konfliktu hlásia humanitárni pracovníci od začiatku občianskej vojny, ktorá v Sudáne vypukla na jar 2023. Zaznamenali aj prípady rabovania zásielok humanitárnej pomoci i vyhrážky humanitárnym pracovníkom.



Občianska vojna v Sudáne si vyžiadala životy desaťtisícov ľudí, ďalších najmenej 12 miliónov pripravila o strechu nad hlavou. Humanitárne organizácie evidujú aj prípady masového vyvražďovania a hromadného znásilňovania. Podľa odhadov OSN potravinovej neistote je v Sudáne vystavených takmer 25 miliónov ľudí.