OSN: Obyvateľstvu Pásma Gazy hrozí hladomor

New York/Jeruzalem 22. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov varuje, že vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zvyšuje hrozbu prepuknutia hladomoru v Pásme Gazy. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



OSN uviedla, že od 24. novembra do 7. decembra čelilo vysokej úrovni akútnej potravinovej neistoty viac ako 90 percent obyvateľov Pásma Gazy, čo je približne 2,08 milióna ľudí. Teraz je núdzovej situácii približne 50 percent populácie - asi 1,17 milióna ľudí.



Podľa OSN je potrebná rýchla akcia, pretože vojenské operácie vrátane bombardovania, pozemných operácií a obliehania celej palestínskej enklávy spôsobili katastrofickú úroveň akútnej potravinovej neistoty a obyvateľstvu Pásma Gazy hrozí hladomor.



"Už týždne varujeme, že pri takejto núdzi a ničení každý deň, ktorý uplynie, prinesie ľuďom v Gaze len viac hladu, chorôb a zúfalstva," napísal na sociálnej sieti X námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths.



Ako v noci na piatok informovala agentúra AFP, OSN pri tomto svojom varovaní vychádza z Integrovanej klasifikácie fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorá zahŕňa metódy na meranie potravinovej neistoty a hladomoru.



Pomocou klasifikácie IPC a analytického prístupu vlády, agentúry OSN, mimovládne organizácie, občianska spoločnosť a ďalší relevantní aktéri spolupracujú na určení závažnosti a rozsahu akútnej a chronickej potravinovej neistoty a akútnej podvýživy v krajine podľa medzinárodne uznávaných vedeckých noriem.



Varovanie OSN pred hladomorom v Pásme Gazy sa objavilo pred očakávaným hlasovaním Bezpečnostnej rady o rezolúcii na zvýšenie pomoci palestínskemu územiu, ktorá však neobsahuje výzvu na prímerie. O rezolúcii sa po štyroch odkladoch má hlasovať v piatok.



Podporu návrhu v jeho súčasnej podobe signalizovali aj Spojené štáty, informoval v piatok denník The Times of Israel.