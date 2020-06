OSN očakáva posun v súvislosti s obnovou rozhovorov o prímerí v Líbyi

New York 3. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok oznámila, že v priebehu najbližších dní očakáva posun po tom, ako sa bojujúce strany v Líbyi dohodli na pokračovaní rozhovorov o prímerí. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca OSN Stephane Dujarric povedal, že úradujúca osobitná vyslankyňa OSN pre Líbyu Stephanie Williamsová a podporná misia OSN v Líbyi (UNSMIL) zostávajú v priamom kontakte s líbyjskou vládou so sídlom v hlavnom meste Tripolis i s jednotkami poľného maršala Chalífu Haftara. Cieľom je "prísť na ďalšie kroky" a postup v súvislosti s obnovením rozhovorov.



Misia UNSMIL v pondelok informovala o dosiahnutí dohody o ďalšom kole rokovaní o prímerí. Takisto vyjadrila nádej, že rozhovory budú začiatkom upokojovania situácie a umožnia zdravotníckemu systému krajiny, ktorý je postihnutý vojnou, venovať sa šíreniu nákazy nového koronavírusu.



Generálny tajomník OSN António Guterres podľa Dujarrica takisto privítal dohodu o obnovení rokovaní a obe strany vyzval, aby k nim pristupovali konštruktívne a v dobrej viere.



Misia OSN uviedla, že delegáti oboch súperiacich strán budú z dôvodu pandémie rozhovory viesť prostredníctvom videokonferencií.



Ochorením COVID-19, ktoré je novým koronavírusom spôsobované, sa v Líbyi nakazilo najmenej 168 ľudí. Testovanie je však nedostatočné.



Líbyu sužuje chaos, odkedy tam v roku 2011 zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího a krajina sa stala bojiskom početných súperiacich ozbrojených skupín, ktoré podporujú rôzne iné štáty.



Krajina má dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise, ktorú podporuje OSN, a druhú v meste Tobruk na východe, ktorú podporuje Haftar. Boje medzi znepriatelenými stranami sa vyostrili napriek medzinárodným výzvam na humanitárne prímerie, ktoré by umožnilo krajine zamerať sa na boj proti novému koronavírusu.