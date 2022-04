OSN ocenila britského prírodovedca Attenborougha za celoživotný prínos

Londýn 21. apríla (TASR) - Program Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) udelil britskému prírodovedcovi Davidovi Attenboroughovi ocenenie Champion of the Earth za jeho celoživotný prínos v zvyšovaní povedomia o svete prírody a klimatickej zmene. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Attenborough (95) pri preberaní ceny povedal, že svet musí začať už hneď teraz konať, aby zachránil prírodu i celú planétu.



Úspešné príbehy z oblasti životného prostredia by podľa jeho slov mali prinášať nádej, že zmenu je možné dosiahnuť. "Veľryby boli pred 50 rokmi na celom svete na okraji vyhynutia," povedal. Dodal, že Ľudia vtedy spojili sily a dnes je v mori viac veľrýb než kedykoľvek predtým.



"Poznáme problémy a vieme, čo robiť na ich riešenie. Jediné, čo nám chýba, je jednotný postup," povedal.



Ocenenie Champion of the Earth udeľuje UNEP každoročne od roku 2005 osobnostiam z rôznych oblastí.



Attenborough sa narodil 8. mája 1926 v Londýne. Vyštudoval zoológiu a geológiu na Cambridgeskej univerzite a dva roky slúžil v Britskom kráľovskom námorníctve.



Začiatkom 50. rokov sa začala jeho dlhodobá spolupráca so stanicou BBC, pre ktorú pripravoval mnohé náučné programy – napríklad Animal Patterns, Zoo Quest, Adventure, Civilisation či Planet Earth.



V období posledných štyroch rokov Attenborough výrazne upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré našej planéte spôsobuje klimatická zmena, pripomína BBC.