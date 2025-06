OSN: Od Asadovho pádu sa vrátilo viac ako dva milióny vysídlencov

Damask 19. júna (TASR) - Viac ako dva milióny Sýrčanov, ktorí opustili svoju krajinu počas občianskej vojny, sa po páde režimu Bašára Asada už vrátilo do svojej domoviny. Uviedol to vo štvrtok pred oficiálnou návštevou Sýrie Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Občianska vojna v Sýrii od roku 2011 prinútila približne polovicu miestneho obyvateľstva k vnútornému vysídleniu či úteku do zahraničia. Po páde Asadovho režimu 8. decembra minulého roku sa do krajiny opätovne začali vracať.



„Viac ako dva milióny sýrskych utečencov a vysídlencov sa od decembra vrátili domov,“ napísal Grandi na sociálnej sieti X počas návštevy susedného Libanonu, kam podľa oficiálnych odhadov ušlo približne 1,5 milióna Sýrčanov.



„Je to znamenie nádeje uprostred rastúceho regionálneho napätia. Dokazuje to, že potrebujeme politické riešenie, nie ďalšiu vlnu nestability a vysídľovania,“ dodal.



Po štrnástich rokoch vojny nachádza množstvo navrátilcov svoje príbytky poškodené či úplne zničené. S nedávnym rušením západných sankcií na Sýriu nové úrady v Damasku veria v možnú povojnovú rekonštrukciu aj za pomoci medzinárodnej pomoci. Podľa odhadov OSN bude Sýria potrebovať k plnému ekonomickému zotaveniu z konfliktu približne 400 miliárd dolárov.