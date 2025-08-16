< sekcia Zahraničie
OSN: Od mája zahynulo pri úsilí o humanitárnu pomoc 1760 Palestínčanov
Pre porovnanie, úrad 1. augusta informoval o 1373 mŕtvych.
Autor TASR
Jeruzalem 16. augusta (TASR) - Najmenej 1760 Palestínčanov zahynulo od konca mája v Gaze počas úsilia získať humanitárnu pomoc, uviedol v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCR). TASR informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá dodáva, že ide o nárast o niekoľko stoviek od posledného zverejneného čísla začiatkom augusta.
„Od 27. mája do 13. augusta sme zaznamenali najmenej 1760 zabitých Palestínčanov pri hľadaní pomoci; 994 v blízkosti lokalít GHF (Humanitárna nadácia pre Gazu) a 766 pozdĺž trás zásobovacích konvojov. Väčšinu týchto zabití spáchala izraelská armáda,“ uviedlo vo vyhlásení oddelenie UNHCR pre palestínske územia.
Pre porovnanie, úrad 1. augusta informoval o 1373 mŕtvych. Aktualizácia počtu týchto obetí prišla po tom, čo úrad pre civilnú obranu v Gaze uviedol, že v priebehu piatka bolo izraelskou paľbou zabitých najmenej 23 ľudí vrátane 12, ktorí čakali na humanitárnu pomoc.
Izraelská armáda pre AFP uviedla, že správy preveruje. Francúzska agentúra pripomína, že v dôsledku obmedzení pre médiá v Gaze a ťažkostí v prístupe k počtom obetí nebolo možné uvedený počet a podrobnosti dodané gazskou civilnou obranou a izraelskou armádou bezprostredne nezávisle overiť.
Vedenie izraelskej armády v stredu oznámilo, že boli schválené plány na novú ofenzívu v Gaze, ktorej cieľom je poraziť palestínske militantné hnutie Hamas a oslobodiť všetkých zostávajúcich rukojemníkov. Armáda má v úmysle prevziať kontrolu nad mestom Gaza a blízkymi utečeneckými tábormi, ktoré patria medzi najhustejšie osídlené časti tohto vojnou spustošeného územia.
