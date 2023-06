OSN od návratu Talibanu k moci eviduje 1095 zabitých civilistov

New York/Islamabad 27. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) zaznamenala významný počet zabitých a zranených civilistov v Afganistane od prevzatia moci hnutím Taliban v auguste 2021. O život odvtedy prišlo 1095 osôb. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AP.



Pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA) vo svojej najnovšej správe uvádza, že od polovice augusta 2021 do konca mája tohto roka zaznamenala v Afganistane 3774 obetí z radov civilistov vrátane 1095 zabitých. V roku 2020 OSN zaznamenala celkovo 8820 obetí vrátane 3035 úmrtí.



Taliban prevzal moc v období, keď z Afganistanu odchádzali vojaci USA a členských krajín NATO. Tí tam pôsobili počas 20 rokov trvajúceho vojnového konfliktu.



Odvtedy boli tri štvrtiny útokov uskutočnené podomácky zhotovenými výbušnými zariadeniami v obývaných oblastiach, vrátane modlitební, škôl a trhov. Medzi zabitými bolo 92 žien a 287 detí.



Väčšinu útokov uskutočnili regionálne odnože extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). V prípade značného množstva útokov sa k zodpovednosti nikto neprihlásil.



OSN je znepokojená smrtiacimi samovražednými útokmi. Pripomenula, že Afganistan sužuje finančná a hospodárska kríza a obete nemajú dostatočný prístup k zdravotníckej, finančnej či psychologickej pomoci.



OSN žiada okamžité zastavenie útokov a tiež požaduje od Talibanu zodpovednosť za bezpečnosť Afgancov. Ministerstvo zahraničných vecí Talibanu v reakcii uviedlo, že situácia sa od augusta 2021 postupne zlepšuje a bezpečnosť je posilňovaná.