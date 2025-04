OSN: Od obnovenia bojov v Gaze bolo vysídlených 400.000 obyvateľov

Gaza 8. apríla (TASR) - Takmer 400.000 obyvateľov Pásma Gazy bolo vysídlených v priebehu posledných takmer troch týždňov, odkedy Izrael obnovil vojenské operácie na tomto území. Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric to uviedol v pondelok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Obnovené izraelské údery podľa jeho slov viedli k rozsiahlym civilným obetiam. „Preživší obyvatelia v celom Pásme Gazy sú opakovane vysídľovaní a nútení žiť v stále sa zmenšujúcom priestore, kde jednoducho nie je možné uspokojiť ich základné potreby,“ konštatoval Dujarric.



Veľká časť obyvateľstva palestínskej enklávy už bola v období od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas zo 7. októbra 2023 do začiatku prímeria v januári tohto roka aspoň raz vysídlená, píše AFP.



Do Pásma Gazy sa pritom nedostali žiadne nové dodávky humanitárnej pomoci, odkedy tam Izrael 2. marca zablokoval vstup nákladných áut s pomocou, zatiaľ čo rokovania o druhej fáze už porušeného prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas uviazli na mŕtvom bode. Izrael obnovil útoky na Pásmo Gazy 18. marca.



Šéfovia šiestich agentúr OSN v tejto súvislosti v pondelok vyzvali na urýchlené obnovenie prímeria v Pásme Gazy a varovali pred nedostatkom pomoci a hladom. V spoločnom vyhlásení apelovali na „svetových lídrov, aby konali – pevne, naliehavo a rozhodne – a zabezpečili dodržiavanie základných zásad medzinárodného humanitárneho práva“.



Izrael popiera, že by v palestínskej enkláve porušoval humanitárne právo, a obviňuje bojovníkov Hamasu z ubližovania civilistom, pretože medzi nimi operujú. Podľa palestínskych predstaviteľov bolo v dôsledku izraelských útokov v Pásme Gazy zabitých viac ako 50.000 Palestínčanov. Začali sa po tom, ako 7. októbra 2023 tisíce ozbrojencov pod vedením Hamasu zaútočili na obce v južnom Izraeli a podľa tamojších úradov zabili 1200 ľudí a 251 uniesli ako rukojemníkov.