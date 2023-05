OSN: Od začiatku bojov v Sudáne bolo vysídlených vyše 700.000 ľudí

Ženeva 9. mája (TASR) — V Sudáne bolo v dôsledku ťažkých bojov, ktoré tam prebiehajú od polovice apríla, vnútorne vysídlených vyše 700.000 ľudí. V utorok to uviedla Organizácia Spojených národov (OSN) s tým, že počet vnútorne vysídlených osôb sa za uplynulý týždeň zdvojnásobil. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V Sudáne vypukli 15. apríla boje medzi jednotkami armádneho veliteľa Abdala Fattáha Burhána a jeho bývalého zástupcu Muhammada Hamdána Daklúa, ktorý vedie polovojenskú skupinu Sily rýchlej podpory (RSF).



Boje si odvtedy vyžiadali stovky životov a tisíce zranených. Milióny ľudí sa ukrývajú vo svojich domovoch, pričom trpia závažným nedostatkom vody, potravín a základných potrieb.



Hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Paul Dillon uviedol, že od 15. apríla bolo vnútorne vysídlených viac ako 700.000 ľudí, pritom ešte minulý týždeň ich bolo 340.000. Dodal, že ešte pred vypuknutím bojov IOM registrovala 3,7 milióna vnútorne vysídlených Sudáncov.



Dillon tiež uviedol, že mnohí vnútorne vysídlení Sudánci našli útočisko u svojich príbuzných a iní sa uchýlili do škôl, mešít a budov verejných inštitúcií.



Zo štatistík, ktoré v pondelok zverejnil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), vyplýva, že od začiatku bojov odišlo do zahraničia ďalších 150.000 obyvateľov Sudánu.



Agentúra AFP pripomína, že najnovšie rokovania o humanitárnom prímerí, ktoré sa konali v Saudskej Arábii, nepriniesli žiadny pokrok. Podľa nemenovaného saudskoarabského diplomata, ktorý si prial zostať v anonymite, si "každá strana myslí, že je schopná v tejto bitke zvíťaziť".