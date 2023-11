OSN: Od začiatku invázie na Ukrajinu zahynulo vyše 10.000 civilistov

Ženeva 21. novembra (TASR) - Od začiatku vojny na Ukrajine bolo hlásených vyše 10.000 zabitých civilistov. Približne polovica úmrtí v poslednom období nastala v oblastiach ďaleko za frontovou líniou, uviedol v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR). TASR informácie prevzala od agentúry Reuters.



Misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine, ktorá má desiatky pozorovateľov, upozornila, že skutočné čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie, keďže údaje z niektorých oblastí sa ešte overujú.



Bilancia zahŕňa aj prvé mesiace invázie, napríklad bitku o juhoukrajinské mesto Mariupol, kde obyvatelia hlásili vysoký počet civilných obetí.



"10.000 mŕtvych civilistov je pre Ukrajinu pochmúrnym míľnikom," uviedla vedúca monitorovacej misie Danielle Bellová. "Hrozí, že vojna Ruskej federácie proti Ukrajine, ktorá teraz vstupuje do 21. mesiaca, sa rozvinie do zdĺhavého konfliktu s bolestivo vysokou cenou na životoch," dodala.



Prevažnú časť úmrtí spôsobili výbušné zariadenia s plošným dopadom, ako rakety a kazetová munícia, uviedla OSN. Takmer polovica úmrtí za posledné tri mesiace nastala ďaleko za frontovou líniou, čo OSN pripisuje ruskému použitiu rakiet dlhého doletu.



V správe OHCHR sa tiež uvádza, že neúmerný podiel zabitých na Ukrajine tvoria starší ľudia, ktorí sa nemôžu alebo nechcú presťahovať na bezpečnejšie miesta.



Ruská armáda začala vojnu proti Ukrajine 24. februára 2022. Moskva popiera, že by zámerne útočila na civilistov.