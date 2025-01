OSN: Od začiatku prímeria v Pásme Gazy prestalo rabovanie konvojov

Ženeva 21. januára (TASR) - Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že odkedy nadobudla účinnosť dohoda o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, nezaznamenal žiadne správy o rabovaní konvojov s humanitárnou pomocou v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Počas prvých dvoch dní (od dohody) sme nezaznamenali žiadne rabovanie ani útoky gangov či ozbrojených skupín na humanitárnych pracovníkov," povedal novinárom v Ženeve hovorca OCHA Jens Laerke.



OSN počas trvania celého konfliktu odsudzovala prekážky, ktoré vznikali pri transporte a distribúcii pomoci na zničené palestínske územia. Potrebná pomoc začala plnohodnotne prúdiť do Pásma Gazy až v nedeľu po prvej výmene väzňov a rukojemníkov podľa podmienok dohody prímeria.



V deň, keď nadobudla účinnosť dohoda, prišlo do Pásma Gazy 630 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou. V pondelok dorazilo do oblasti ďalších 900 vozidiel. Laerke uviedol, že organizácie sa usilujú "maximalizovať dodávky".



Vojna zničila veľkú časť Pásma Gazy a vyhnala z neho väčšinu z 2,4 milióna obyvateľov, mnohých opakovane. Laerke zdôraznil, že je dôležité vidieť problém rabovania "v širšom kontexte," a zamyslieť sa nad tým, "prečo tam tieto gangy vôbec boli".



Vzhľadom na to, že pred dohodou o prímerí prichádzala na územie len malá časť pomoci, "všetko to, čo do Gazy prichádzalo... malo mimoriadne vysokú hodnotu". "Takže existovali podnety na to, aby sa rabovalo. Teraz, samozrejme, čím viac pomoci prichádza... tým budú tieto podnety pravdepodobne menšie," dodal.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas vstúpila do platnosti v nedeľu o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ).