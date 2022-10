OSN odmietla ruské tvrdenia o obilnej lodi zapletenej do útoku

New York 31. októbra (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ OSN v pondelok odmietol ruské tvrdenia o tom, že do sobotňajšieho dronového útoku na anektovanom Kryme bola zapletená aj civilná loď určená na prepravu obilia. Vyjadril sa tak na pondelkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, píše agentúra AFP.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths okrem toho uviedol, že v čase sobotňajšieho útoku na sevastopolský prístav sa v bezpečnom koridore určenom na vývoz ukrajinského obilia žiadna takáto loď nenachádzala.



Griffiths ďalej zdôraznil, že dohodnutý obilný koridor nemá žiaden trvalý bezpečný štatút: keď sa v ňom aktuálne nenachádza žiadne plavidlo určené na prepravu obilia, neposkytuje nijakú ochranu.



V takomto prípade tento koridor predstavuje len "čiary na mape" a "neposkytuje žiadne krytie ani ochranu pred ofenzívnymi alebo defenzívnymi vojenskými akciami," zdôraznil námestník generálneho tajomníka OSN.



Nijaké plavidlo zapojené do obilnej schémy v sobotu nehlásilo žiaden mimoriadny incident, konštatoval Griffiths.



Rusko tvrdí, že námorné drony pri sobotňajšom útoku na Kryme využili bezpečný koridor určený na vývoz obilia a mohli byť vypustení z paluby jednej z civilných lodí prenajatej na vývoz poľnohospodárskych produktov z prístavov Ukrajiny.



Tieto tvrdenia, ktoré Moskva zatiaľ nepodložila dôkazmi, zopakoval pri pondelňajšom vystúpení v BR OSN aj ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia.



Rusko v sobotu pozastavilo svoju účasť na kľúčovej dohode o vývoze poľnohospodárskych produktov z ukrajinských čiernomorských prístavov v dôsledku dronového útoku na ruské plavidlá na Kryme.



Kyjev v tejto súvislosti obviňuje Moskvu, že sobotňajší útok na Kryme využila len ako "falošnú zámienku" na obnovenie blokády ukrajinských prístavov a odstúpenie od dohody, s ktorou Kremeľ opakovane vyjadroval nespokojnosť.



Napriek ruskému odstúpeniu od dohody vyplávali v priebehu pondelka z ukrajinských prístavov - vďaka podpore OSN a Turecka - ďalšie lode naložené poľnohospodárskymi produktami. Rusko však hrozí, že týmto plavidlám nemôže zaručiť nerušenú plavbu a bude vo vlastnej réžii vykonávať ich inšpekcie.