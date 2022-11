OSN odmietlo žiadosť o vyšetrenie vojensko-biologických aktivít Kyjeva

New York 3. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN odmietla v stredu drvivou väčšinou hlasov vyhovieť žiadosti Ruska o vytvorenie komisie, ktorá by vyšetrila nepodložené tvrdenia Moskvy o tom, že Kyjev a Spojené štáty vykonávajú na Ukrajine "vojensko-biologické aktivity".



Aktivity tohto druhu by predstavovali porušenie medzinárodného dohovoru o zákaze biologických zbraní, informuje agentúra AP.



Rusko pri hlasovaní o predmetnom návrhu podporila len Čína. Proti sa vyslovili USA, Británia a Francúzsko a zvyšných desať členských krajín sa hlasovania zdržalo. Výsledok hlasovania tak podľa AP odrážal pretrvávajúci odpor a skepsu voči konaniu Ruska.



Rusko minulý týždeň oficiálne požiadalo BR OSN o začatie medzinárodného vyšetrovania predmetných "vojensko-biologických aktivít" na Ukrajine, pričom uvádzalo, že ich vykonáva Kyjev za podpory amerického ministerstva obrany. Členom BR OSN v tejto súvislosti predložilo aj 310-stranovú "správu".



Zástupca vysokej predstaviteľky OSN pre odzbrojenie Adedeji Ebo v bezprostrednej reakcii na túto žiadosť uviedol, že OSN nevie o žiadnom programe vývoja biologických zbraní na Ukrajine. Uviedol tiež, že OSN nemá mandát ani technickú kapacitu na takéto vyšetrovanie.



Veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová označila ruské obvinenia za "čisté výmysly". Zdôraznila, že Ukrajina ani USA nemajú žiaden program vývoja biologických zbraní. "Neexistujú nijaké laboratóriá na vývoj jadrových zbraní podporované Spojenými štátmi," konštatovala veľvyslankyňa.