OSN odporúča nepoužívať v súvislosti s Ukrajinou slovo „vojna“

Na snímke žena kráča okolo zničenej bytovky po ostreľovaní počas trinásteho dňa ruskej invázie na Ukrajine 8. marca 2022 v ukrajinskom meste Charkov. Foto: TASR/AP

New York 8. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov odporučila svojim zamestnancom nepoužívať v súvislosti s Ukrajinou slováalebo. Uprednostniť majú výrazyči. TASR o tom informuje na základe článku v írskych novinách The Irish Times, ktoré sa odvolávajú na emailovú komunikáciu v rámci štruktúr OSN.OSN rovnako zakázala zamestnancom používať ukrajinskú vlajku ako symbol solidarity na súkromných webstránkach či profiloch na sociálnych sieťach. V internej komunikácii svoje rozhodnutie vysvetľuje obavou z poškodenia dobrého mena a zdôrazňuje, že jej zamestnanci ako medzinárodní úradníci musia byť nestranní.Táto jazyková politika však podľa denníka The Irish Times vzbudzuje obavy, že OSN zachádza príliš ďaleko, aby neurazila Rusko, ktoré bolo jej zakladajúcim členom a zároveň je jedným z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN.Ruskí predstavitelia nepoužívajú v súvislosti s Ukrajinou slovo, Kremeľ uprednostňuje výraz. Cenzorský úrad Roskomnadzor nariadil ruským médiám vymazať správy obsahujúce zakázané slová, inak by riskovali pokutu či zablokovanie.Rusko prijalo aj nový zákon, podľa ktorého môže za šírenie dezinformácií hroziť až 15 rokov väzenia. Ruská polícia zadržala tisícky demonštrantov proti invázii na Ukrajinu a úrady zablokovali webstránky medzinárodných médií ako BBC alebo Deutsche Welle.