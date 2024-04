OSN: Odstraňovanie trosiek v Pásme Gazy môže trvať 14 rokov

Ženeva 26. apríla (TASR) - Obrovské množstvo trosiek vrátane nevybuchnutej munície v palestínskom Pásme Gazy sa bude odstraňovať približne 14 rokov, uviedol v piatok predstaviteľ OSN. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Vojenské ťaženie Izraela proti palestínskej islamistickej skupine Hamas zmenilo veľkú časť Pásma Gazy s 2,3 miliónmi obyvateľov na pustatinu. Väčšina jeho obyvateľov stratila domov, trpí nedostatkom potravín a je ohrozovaná chorobami.



Pehr Lodhammar, vysoko postavený činiteľ Služby OSN pre boj proti mínam (UNMAS), na brífingu v Ženeve uviedol, že vojna zanechala na rozsiahlom urbanizovanom a husto obývanom území približne 37 miliónov ton trosiek.



Dodal, že hoci nie je možné určiť presný počet nevybuchnutej munície, predpokladá sa, že odstraňovanie trosiek vrátane rozvalín zničených budov by za určitých podmienok mohlo trvať 14 rokov.



"Vieme, že zvyčajne zlyháva najmenej desať percent munície pozemných síl, ktorá sa vystrelí, ale nefunguje. Hovoríme o 14 rokoch práce so 100 nákladnými vozidlami," povedal.



Hamas rozpútal vojnu vlani 7. októbra prekvapivým vpádom do južnej časti Izraela, pri ktorom militanti podľa izraelských údajov zabili 1200 ľudí. Predpokladá sa, že Hamas stále zadržiava 129 z 253 rukojemníkov, ktorých odvliekol do Pásma Gazy.



Podľa gazského ministerstva zdravotníctva bolo od 7. októbra počas izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy zabitých najmenej 34.305 Palestínčanov a 77.293 utrpelo zranenia.



Izrael v stredu oznámil, že napreduje s plánovaním operácie v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Medzinárodné spoločenstvo však vyjadruje obavy v spojitosti s 1,5 miliónmi Palestínčanov, ktorí sa tam nachádzajú.



"Štyri prápory Hamasu, ktoré zostávajú v Rafahu, nemôžu byť pred Izraelom uchránené. Zaútočíme na ne," povedal hovorca izraelskej vlády David Mencer. Od začiatku izraelskej pozemnej operácie v Pásme Gazy 27. októbra 2023 zničili sily židovského štátu najmenej 18 alebo 19 z celkového počtu 24 práporov Hamasu.