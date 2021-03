OSN odsúdila džihádistický útok na mesto Palma v Mozambiku

New York 29. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov odsúdila v pondelok džihádistický útok na pobrežné mesto Palma na severovýchode Mozambiku pri hraniciach s Tanzániou, informovala agentúra AFP.



"Sme hlboko znepokojení stále sa vyvíjajúcou situáciou v Palme, kde 24. marca začali ozbrojené útoky, pri ktorých údajne zomreli desiatky ľudí... Dôrazne odsudzujeme tieto útoky," uviedol hovorca OSN Stéphane Dujarric.



Teroristická organizácia Islamský štát (IS) v pondelok oznámila, že obsadila pobrežné mesto Palma. Skupina vo vyhlásení uviedla, že "vojaci kalifátu ovládli strategické mesto Palma", píše agentúra AFP, ktorá s odvolaním sa na tamojšiu vládu ešte v nedeľu večer informovala, že pri koordinovaných útokoch džihádistov na Palmu zahynuli desiatky ľudí.



Podľa agentúry DPA IS vyhlásil, že jeho bojovníci "zabili viac ako 55 príslušníkov mozambických bezpečnostných síl".



Džihádisti zaútočili na mesto v stredu. Po dvoch dňoch bojov ho ovládli v piatok večer. Pred bojmi z neho utiekli tisíce ľudí, uviedol v nedeľu hovorca ministerstva obrany.



Palma sa nachádza v prevažne moslimskej provincii Cabo Delgado. Už tri roky tam dochádza k útokom radikálnych islamistov, pri ktorých bolo podľa mimovládnych organizácií zabitých najmenej 2600 ľudí a 670.000 muselo opustiť svoje domovy.



V bezprostrednej blízkosti mesta Palma budujú francúzsky ropný gigant Total a americká spoločnosť ExxonMobil miliardový projekt na ťažbu skvapalneného zemného plynu, pripomína AFP.