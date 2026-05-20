Streda 20. máj 2026
OSN odsúdila mučenie Palestínčanov v izraelských väzniciach

Ilustračné foto

Autor TASR
Ženeva 20. mája (TASR) - Osobitná spravodajkyňa OSN pre mučenie Alice Edwardsová v utorok vyjadrila znepokojenie v súvislosti s údajným „mučením“ palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie OSN, ku ktorému mala prístup, píše TASR.

Núdzové opatrenia zavedené po 7. októbri 2023 vystavili zadržaných Palestínčanov mučeniu, potenciálne nezákonným úmrtiam, zadržiavaniu v izolácii a ponižujúcim podmienkam,“ uviedla Edwardsová.

Osobitná spravodajkyňa OSN argumentovala, že „počet a krutosť obvinení (poukazujú na) veľkú ľahostajnosť Izraela v súvislosti s povinnosťou zaobchádzať so všetkými zadržanými humánne“.

Edwardsová uviedla, že zhromaždila informácie o 52 prípadoch rôznych foriem mučenia alebo zlého zaobchádzania a o 33 prípadoch sexuálneho mučenia a iných foriem sexuálneho zneužívania.

Medzi hlásené prípady zneužívania patria okrem iného „tvrdé bitie, stresové polohy, nadmerné obmedzovanie pohybu, elektrické šoky, spánková deprivácia, podvýživa a hladovanie“.

Edwardsová tiež vyjadrila znepokojenie zo správ o najmenej 94 úmrtiach vo väzbe od októbra 2023, ktoré neboli vyšetrené. Pitvy v niekoľkých prípadoch odhalili viaceré zlomeniny rebier, podkožné krvácania a poranenia vnútorných orgánov vrátane natrhnutia brušnej steny, uviedla.

Spravodajkyňa Izrael vyzvala, aby preskúmal a prepracoval svoje zákony, politiky a postupy týkajúce sa zadržiavania.

V izraelských väzniciach je v súčasnosti podľa AFP zadržaných viac ako 9000 Palestínčanov, z toho 2200 si odpykáva trest.
