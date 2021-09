OSN odsúdila násilie a xenofóbiu voči venezuelským migrantom v Čile

Čilský prezident Sebastián Piňera, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Santiago 27. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov odsúdila prejavy xenofóbie a násilia voči prevažne venezuelským migrantom, ktorého sa počas uplynulého víkendu dopustili niektorí obyvatelia Čile. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.Do ulíc severočilského mesta Iquique vyšlo v sobotu asi 3000 protestujúcich rozhnevaných prítomnosťou venezuelských migrantov. Niektorí z nich pálili matrace, na ktorých spávajú Venezuelčania, čo už niekoľko mesiacov obývajú miestne námestie.Demonštranti mávali čilskými vlajkami a vykrikovali slogany namierené proti migrantom, z ktorých väčšina uteká pred následkami hlbokej ekonomickej krízy vo Venezuele.Misia OSN v Čile v pondelňajšom príspevku na Twitteri vyzvala čilské úrady a obyvateľstvo na rešpektovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Vyjadrila pritom ochotu poskytnúť Čile technickú pomoc a spolupracovať pri riešení problémov spojených s náporom migrantov.Víkendové násilnosti odsúdil i čilský prezident Sebastián Piňera.uviedol prezident. Zdôraznil, že čilské úrady urobia všetko pre to, aby konanie násilníkov nezostalo nepotrestané.Venezuelský prezident Nicolás Maduro v televíznom prejave odsúdil násilnosti voči svojím krajanom v Čile ako. Oznámil pritom aktiváciu programu zameraného na dobrovoľný návrat Venezuelčanov do vlasti.AFP pripomína, že Čile je najbohatšou krajinou Latinskej Ameriky. Venezuela čelí, naopak, bezprecedentnej ekonomickej a politickej kríze, v dôsledku ktorej z krajiny odišli už milióny ľudí.Od januára do júla tohto roku prišlo do Čile - podľa údajov služby Jesuit Migrant Service - viac ako 23.000 migrantov bez dokladov, čo je takmer o 7000 viac ako za celý rok 2020.