OSN odsúdila neprimeraný zásah voči migrantom v Melille

New York 28. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok odsúdila "nadmerné použitie sily" bezpečnostnými zložkami proti stovkám afrických migrantov medzi Marokom a španielskou severoafrickou enklávou Melilla. Uviedol to hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Boli sme svedkami použitia nadmernej sily zo strany bezpečnostných orgánov, ktoré je neprípustné, a preto musí byť vyšetrené," povedal Dujarric. Upozornil pritom na potrebu rešpektovania ľudských práv migrantov, čo sa však často nedeje. "Videli sme to na oboch stranách hraníc," dodal.



Pri pokuse 2000 afrických migrantov o prekonanie plota, ktorý oddeľuje Melillu od územia Maroka, zahynulo minulý piatok 23 osôb. Zranenia utrpelo celkovo 76 migrantov, ako aj 140 policajtov.



Španielska prokuratúra medzitým v utorok oznámila, že začala vyšetrovanie tohto incidentu.