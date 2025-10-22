< sekcia Zahraničie
OSN odsúdila útoky osadníkov na zberačov olív v Predjordánsku
Podľa OSN došlo v prvej polovici tohto roka k 757 útokom osadníkov, ktoré spôsobili obete alebo škody na majetku.
Autor TASR
Ramalláh/New York 22. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov v noci na stredu odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči pestovateľom a zberačom olív na Západnom brehu Jordánu a označila ju za „skutočne alarmujúcu“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Len dva týždne po začiatku zberu olív na Západnom brehu boli zaznamenané incidenty, pri ktorých ozbrojení izraelskí osadníci vypaľovali olivové háje, pílili stromy motorovými pílami, ničili domy a poľnohospodársku infraštruktúru a útočili na Palestínčanov vrátane žien a detí, informoval novinárov v Ramalláhu Ajith Sunghay, vedúci úradu OSN pre ľudské práva na okupovaných palestínskych územiach.
„Nie je prehnané povedať, že sezóna zberu olív je ekonomickým pilierom palestínskych vidieckych komunít,“ uviedol Sunghay a vysvetlil, že zber olív živí takmer 100.000 rodín. Dodal, že sezóna zberu olív bola vždy poznačená napätím, násilím a obmedzeniami, no „súčasná eskalácia je skutočne alarmujúca“.
Agentúra AP zdokumentovala jeden z incidentov, keď židovskí osadníci zaútočili na palestínskych zberačov olív a aktivistov a bili ich palicami. Po tomto útoku bola najmenej jedna žena prevezená do nemocnice s vážnymi zraneniami.
V prvom týždni zberu olív došlo k viac ako 150 útokom osadníkov, pričom vyvrátených, zlomených alebo inak poškodených bolo viac ako 700 olivovníkov, uviedol Muajjád Šaabán, vedúci úradu Palestínskej samosprávy, ktorý monitoruje násilnosti.
Podľa OSN došlo v prvej polovici tohto roka k 757 útokom osadníkov, ktoré spôsobili obete alebo škody na majetku. To predstavuje nárast o 13 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Izrael dobyl Západný breh Jordánu, ako aj východný Jeruzalem a Pásmo Gazy počas blízkovýchodnej vojny v roku 1967. Palestínčania chcú na týchto územiach vytvoriť svoj nezávislý štát.
