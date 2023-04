OSN odsúdila podnecovanie k vražde osobitného predstaviteľa pre Sudán

Nairobi 12. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) odsúdila v stredu videozáznam kolujúci na internete, v ktorom neznáma osoba vyzýva na zavraždenie osobitného predstaviteľa OSN pre Sudán Volkera Perthesa. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric spresnil, že video vzniklo v sudánskej metropole Chartúm, kde neznámy muž žiadal vyhlásenie tzv. fatvy, ktoré by mu umožnilo zavraždenie Perthesa.



"Podnecovanie k násiliu len prehĺbi rozpory (v tejto krajine). Misia OSN sa tým nenechá odradiť od vykonávania svojich povinností," ktoré zahŕňajú podporu sudánskeho ľudu a návratu krajiny k demokracii, reagoval Dujarric.



Prostredníctvom tzv. fatvy, verejného stanoviska vydávaného moslimskými duchovnými sa spravidla riešia sporné otázky týkajúce sa interpretácií islamského práva. Len v zriedkavých extrémnych prípadoch je tento inštitút využívaný ako výzva k fyzickej likvidácii nejakej osoby.



Zatiaľ nie je jasné, čo motivovalo nakrútenie nenávistného videa namiereného voči Perthesovi. Tento diplomat sa však často stáva terčom kritiky zo strany sudánskych islamistov či stúpencov exprezidenta Umara Bašíra. Okrem iného sa zasadzuje aj za zlepšenie situácie, čo sa týka postavenia sudánskych žien.



Podľa sudánskych médií vznikol videozáznam so žiadosťou o uvalenie fatvy ešte v pondelok večer počas politického mítingu v Chartúme.



V tejto východoafrickej krajine vládol prezident Bašír železnou rukou takmer 30 rokov. Z funkcie odstúpil v roku 2019 po masových protestoch a vojenskom prevrate, píše DPA.



Sudánska armáda vedená generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a civilná opozícia súhlasili so spoločnou prechodnou vládou v rámci ústavnej dohody, ktorá mala pripraviť pôdu pre demokratické voľby v roku 2022. Na základe tejto dohody sa mal Burhán stiahnuť z prechodnej vlády najneskôr v roku 2021 a prenechať vedenie krajiny civilistom. Kroky smerujúce k sľubovaným demokratickým voľbám však junta stále odkladá.



Nemec Volker Perthes je osobitným predstaviteľom OSN pre Sudán od roku 2021.