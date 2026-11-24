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OSN odsúdila zbičovanie iránskej speváčky za vystúpenie bez šatky
Speváčku a štyroch členov jej tímu potrestali 74 ranami bičom.
Autor TASR
Ženeva 24. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok odsúdila bičovanie známej iránskej speváčky Parastu Ahmadíovej a štyroch mužov z jej hudobného a produkčného tímu. OSN zároveň vyzvala Teherán, aby túto formu trestu úplne odstránil zo svojich zákonov, informovala agentúra AFP.
Speváčku a štyroch členov jej tímu potrestali 74 ranami bičom. Trest dostali za vystúpenie, ktorého záznam zverejnili na platforme YouTube v decembri 2024 a ktoré si pozreli milióny ľudí.
Hudobníci mali na sebe čierne oblečenie. Ahmadíová vystupovala v dlhých šatách na ramienka a s výrazným tmavočerveným rúžom. V Iráne majú ženy zakázané verejne spievať a musia dodržiavať pravidlá obliekania vrátane nosenia šatky zakrývajúcej vlasy.
Súd v meste Kom uznal Ahmadíovú a ďalších osem ľudí za vinných z „narušenia verejnej mravnosti“ zverejnením „obscénneho a neslušného materiálu“ v júni. Obžalovaní vinu odmietli. Okrem 74 rán bičom im súd zakázal na dva roky vykonávať činnosť v audiovizuálnej oblasti a opustiť krajinu. Odvolací súd v Kome koncom septembra ich odvolanie zamietol a rozsudok potvrdil.
Jeden z obhajcov v pondelok pre britskú stanicu BBC uviedol, že Ahmadíovú a štyroch jej spoluobžalovaných potrestali bičovaním na úrade zodpovednom za výkon trestov v Kome. Právnici sa podľa neho pokúšali dosiahnuť zrušenie rozsudku, zmiernenie trestu alebo aspoň odklad jeho vykonania, neuspeli však.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk označil bičovanie za ohavné. Na sociálnej sieti X uviedol, že ide o formu mučenia alebo iného krutého, neľudského či ponižujúceho trestu, ktorý medzinárodné právo za každých okolností zakazuje. Türk vyzval úrady v Iráne, aby upustili od vykonávania ďalších trestov bičovaním a túto prax odstránili zo svojich zákonov.
Iránskym súdom udelené tresty kritizovali aj ďalšie organizácie na ochranu ľudských práv. Bahar Ghandehariová z amerického Centra pre ľudské práva v Iráne uviedla, že bičovanie speváčky za to, že spievala a obliekla sa podľa vlastného výberu, porušuje jej základné práva a ukazuje snahu úradov potláčať slobodu žien.
Od septembra 2022 sa v Iráne zvyšuje počet žien a dievčat, ktoré sa na verejnosti objavujú bez hidžábu. Ide o prejav solidarity s protestmi, ktoré v Iráne vypukli po smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej zadržanej mravnostnou políciou pre údajné nesprávne nosenie hidžábu. Počas protestov ženy pálili šatky alebo nimi mávali vo vzduchu. Bezpečnostné zložky zhromaždenia potlačili. Podľa dostupných údajov pri nich zahynuli stovky ľudí.
Úrady odvtedy opakovane reagujú na porušovanie pravidiel obliekania zatýkaním, varovaniami či zatváraním prevádzok. V januári tohto roka bezpečnostné zložky potlačili ďalšiu vlnu rozsiahlych protivládnych protestov, ktoré vyvolala hospodárska kríza. Zahynuli pri tom tisíce ľudí a desaťtisíce ďalších zadržali.
Speváčku a štyroch členov jej tímu potrestali 74 ranami bičom. Trest dostali za vystúpenie, ktorého záznam zverejnili na platforme YouTube v decembri 2024 a ktoré si pozreli milióny ľudí.
Hudobníci mali na sebe čierne oblečenie. Ahmadíová vystupovala v dlhých šatách na ramienka a s výrazným tmavočerveným rúžom. V Iráne majú ženy zakázané verejne spievať a musia dodržiavať pravidlá obliekania vrátane nosenia šatky zakrývajúcej vlasy.
Súd v meste Kom uznal Ahmadíovú a ďalších osem ľudí za vinných z „narušenia verejnej mravnosti“ zverejnením „obscénneho a neslušného materiálu“ v júni. Obžalovaní vinu odmietli. Okrem 74 rán bičom im súd zakázal na dva roky vykonávať činnosť v audiovizuálnej oblasti a opustiť krajinu. Odvolací súd v Kome koncom septembra ich odvolanie zamietol a rozsudok potvrdil.
Jeden z obhajcov v pondelok pre britskú stanicu BBC uviedol, že Ahmadíovú a štyroch jej spoluobžalovaných potrestali bičovaním na úrade zodpovednom za výkon trestov v Kome. Právnici sa podľa neho pokúšali dosiahnuť zrušenie rozsudku, zmiernenie trestu alebo aspoň odklad jeho vykonania, neuspeli však.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk označil bičovanie za ohavné. Na sociálnej sieti X uviedol, že ide o formu mučenia alebo iného krutého, neľudského či ponižujúceho trestu, ktorý medzinárodné právo za každých okolností zakazuje. Türk vyzval úrady v Iráne, aby upustili od vykonávania ďalších trestov bičovaním a túto prax odstránili zo svojich zákonov.
Iránskym súdom udelené tresty kritizovali aj ďalšie organizácie na ochranu ľudských práv. Bahar Ghandehariová z amerického Centra pre ľudské práva v Iráne uviedla, že bičovanie speváčky za to, že spievala a obliekla sa podľa vlastného výberu, porušuje jej základné práva a ukazuje snahu úradov potláčať slobodu žien.
Od septembra 2022 sa v Iráne zvyšuje počet žien a dievčat, ktoré sa na verejnosti objavujú bez hidžábu. Ide o prejav solidarity s protestmi, ktoré v Iráne vypukli po smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej zadržanej mravnostnou políciou pre údajné nesprávne nosenie hidžábu. Počas protestov ženy pálili šatky alebo nimi mávali vo vzduchu. Bezpečnostné zložky zhromaždenia potlačili. Podľa dostupných údajov pri nich zahynuli stovky ľudí.
Úrady odvtedy opakovane reagujú na porušovanie pravidiel obliekania zatýkaním, varovaniami či zatváraním prevádzok. V januári tohto roka bezpečnostné zložky potlačili ďalšiu vlnu rozsiahlych protivládnych protestov, ktoré vyvolala hospodárska kríza. Zahynuli pri tom tisíce ľudí a desaťtisíce ďalších zadržali.