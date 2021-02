OSN odsúdilo systematické represie voči protestujúcim v Bielorusku

Ženeva 25. februára (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová vo štvrtok odsúdila systematické represie voči demonštrantom v Bielorusku. Vyjadrila tiež znepokojenie nad krokmi bieloruskej vlády umožňujúcimi udeľovanie prísnejších trestov za účasť na pokojných protestoch, ako aj pre médiá, ktoré o nich informujú. Správu priniesla agentúra AFP.



Bacheletová na virtuálnom zasadaní Rady OSN pre ľudské práva predstavila správu o situácii v Bielorusku, v ktorej varovala, že "bezprecedentná" ľudskoprávna kríza v krajine sa zhoršuje. "Systematické tvrdé zásahy vlády voči protestujúcim pokračujú," povedala.



"Znepokojuje ma, že sa stále viac zameriavajú na novinárov a obhajcov ľudských práv, a to na inštitucionálnej, ako aj na individuálnej úrovni," uviedla Bacheletová, pričom odsúdila aj "svojvoľné zatýkanie a väznenie demonštrantov".



Do 9. februára bolo podľa jej slov na trest odňatia slobody na základe zrejme politicky motivovaných obvinení odsúdených 246 ľudí. Vyzvala na prepustenie tých, čo boli zadržaní za nenásilné uplatňovanie svojich práv, ako aj na okamžité ukončenie prenasledovania a zastrašovania občianskej spoločnosti a zamestnancov médií.



Minulý týždeň poslal bieloruský súd na dva roky do väzenia dve novinárky za natáčanie protivládnych protestov. V Minsku pred súd postavili aj novinárku a lekára obvinených zo zverejnenia lekárskych záznamov aktivistu Ramana Bandarenku, ktorý zomrel vo väzbe na následky poškodenia mozgu a ďalšie zranenia z bitky.



Správ OSN pokrýva obdobie od mája 2020 do decembra a ako uviedla Bacheletová, potvrdzuje "početné a rozsiahle porušenia (ľudských práv)" vrátane mučenia, zastrašovania a prenasledovania, ktoré v krajine vytvárajú "atmosféru strachu". Všetky tieto činy by mali byť "dôkladne, efektívne, dôveryhodne a transparentne vyšetrené".



Bieloruská vláda na zverejnenú správu podľa Bacheletovej zareagovala s tým, že orgány predbežného vyšetrovania zaznamenali 4644 sťažností na použitie fyzickej sily. Viac ako 1050 z nich však bolo zamietnutých a tamojšia vláda neposkytla informácie o tom, či boli vyšetrovaniu v tejto súvislosti podrobení príslušníci bezpečnostných síl.



Predmetná správa tiež vyzýva Bielorusko, aby prijalo rozsiahlu reformu súdnictva, ktorá by zaistila nezávislosť justície a spravodlivé súdne konania. Bacheletová dodala, že jej úrad je pripravený s miestnymi predstaviteľmi na potrebnej transformácii spolupracovať.