OSN odsudzuje útok osadníkov, Borrell navrhne sankcie

Brusel/New York 16. augusta (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v piatok uviedol, že navrhne sankcie voči osobám, ktoré umožňujú prejavy násilia izraelských osadníkov. Reagoval na štvrtkový útok na okupovanom Západnom brehu Jordánu, pri ktorom prišla o život jedna osoba. OSN útok označila za "strašný". TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Odsudzujeme útok osadníkov v Džíte, ktorého cieľom bolo terorizovanie palestínskych civilistov," napísal Borrell na sociálnej sieti X. Izraelskí osadníci podľa jeho slov na Západnom brehu Jordánu podnecujú násilie, čím ohrozujú akékoľvek šance na mier.



"Izraelská vláda musí toto neprijateľné konanie okamžite zastaviť," napísal a vyjadril odhodlanie, že predstaví návrh na sankcie EÚ voči tým, ktorí násilné činy osadníkov umožňujú, vrátane niektorých členov izraelskej vlády.



Takéto sankcie by si vyžadovali jednohlasné schválenie všetkých 27 členských krajín EÚ, pripomína AFP a konštatuje, že medzi krajinami sú názorové rozdiely na konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi.



Hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) upozornila, že vo štvrtok nešlo o izolovaný útok. "Je to priamy následok politiky Izraela v oblasti osídľovania na Západnom brehu Jordánu," dodala.



Pri štvrtkovom útoku na dedinu Džít neďaleko mesta Nábulus v severnej časti Západného brehu Jordánu prišiel podľa palestínskych úradov o život jeden Palestínčan a ďalší utrpel zranenia. Osadníci použili zápalné fľaše a v dedine podpálili domy a autá, napísala stanica BBC s odvolaním sa na palestínske úrady a izraelskú armádu.



Západný breh Jordánu (Predjordánsko) je palestínske územie, ktoré Izrael okupuje od roku 1967 a od Pásma Gazy ho delí izraelské územie. Žije tam približne 700.000 Židov, väčšina medzinárodného spoločenstva však ich tzv. osady považuje za nezákonné na základe medzinárodného práva. Izrael to odmieta.



Prejavy násilia sa na tomto území vystupňovali od začiatku konfliktu v Pásme Gazy 7. októbra minulého roka, pripomína AFP. O život odvtedy prišli stovky Palestínčanov po zásahoch izraelskej armády či útokoch osadníkov.