OSN odsudzuje útoky na civilistov a zdravotnú starostlivosť v Sýrii

Ženeva 3. decembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vyjadril znepokojenie nad útokmi proti civilistom a zdravotníckemu systému na severozápade Sýrie. Počas súčasných bojov tam zahynuli stovky ľudí a desaťtisíce opustili svoje domovy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Islamistickí povstalci obsadili druhé najväčšie sýrske mesto Aleppo a ich ofenzíva podľa úradu OSN prehlbuje utrpenie miliónov ľudí v Sýrii. V krajine v roku 2011 vypukla občianska vojna.



Hovorca OHCHR Jeremy Laurence uviedol, že vysoký komisár Volker Türk je znepokojený eskaláciou konfliktu. "Je to tragické, pretože mnohí žijú v biede od vypuknutia konfliktu pred takmer 14 rokmi," povedal hovorca.



Občianska vojna vypukla po tom, čo prezident Bašár Asad potlačil prodemokratické protesty. Do následných bojov sa zapojili aj zahraničné mocnosti a džihádisti. Vojna si vyžiadala približne 500.000 obetí a ďalšie milióny ľudí opustili svoje príbytky. Konflikt eskaloval minulý týždeň po nečakanej ofenzíve povstalcov. Sýrska armáda a Rusko ako spojenec vlády prezidenta Bašíra Asada reagovali leteckými útokmi na oblasti ovládané povstalcami.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) pri bojoch zahynulo viac ako 457 ľudí vrátane 72 civilistov. Takmer 50.000 ľudí v uplynulých dňoch opustili svoje domovy, uviedla v pondelok OSN.



Laurence povedal, že úrad OSN zdokumentoval niekoľko mimoriadne znepokojujúcich incidentov, ktoré si vyžiadali početné civilné obete vrátane veľkého počtu žien a detí. "Výsledkom nepriateľských akcií je ničenie a poškodzovanie civilných objektov vrátane zdravotníckych zariadení, budov, v ktorých sa nachádzajú inštitúcie zamerané na vzdelávanie, a trhov s potravinami," uviedol.



Varoval, že do zóny konfliktu sa zväčša nedostane život zachraňujúca pomoc. "Nemocnice a verejné zdravotnícke zariadenia v Aleppe pracujú na maximálnu kapacitu a majú obmedzený počet zamestnancov a zásob," dodal.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že krehký zdravotnícky systéme v Sýrii je pod "nesmiernym tlakom". V Aleppe fungovalo alebo čiastočne fungovalo 42 nemocníc v období pred eskaláciou konflikt. V súčasnosti je v prevádzke menej ako osem z nich.