OSN opätovne vyzvala Taliban, aby otvoril stredné školy pre dievčatá

Kábul 18. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v nedeľu vyzvala Taliban, aby v Afganistane opäť otvoril stredné školy pre dievčatá. Rozhodnutie Talibanu zatvoriť dievčenské školy, ktorá začalo platiť pred rokom, pritom označila za "tragické a hanebné". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Taliban zakázal dievčatám navštevovať stredné školy len niekoľko týždňov po tom, čo vlani v auguste prevzal v Afganistane moc. Tamojšie ministerstvo školstva stredné školy pre dievčatá v marci opäť otvorilo, no Taliban ich vzápätí takmer okamžite zasa zatvoril.



Podľa Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA) je odvtedy takmer milión afganských dievčat bez prístupu k vzdelaniu.



"Toto výročie je tragické, hanebné a vôbec k nemu nemuselo prísť," uviedol šéf UNAMA Markus Potzel vo vyhlásení. Dodal, že toto rozhodnutie Talibanu má "na celú generáciu dievčat aj samotnú budúcnosť Afganistanu mimoriadne negatívny vplyv".



Aj generálny tajomník OSN António Guterres vyzval Taliban, aby nariadenie o zatvorení stredných škôl pre dievčatá zrušil. Na Twitteri vyhlásil, že "rok stratených vedomostí a príležitostí (afganským dievčatám) už nik nevráti".



"Dievčatá patria do škôl. Taliban im to musí umožniť," napísal Guterres.



Viacerí predstavitelia Talibanu uviedli, že zákaz je len dočasný, no zároveň vymenovali zoznam dôvodov, prečo sa školy otvoriť nemôžu – pripisujú to nedostatku financií či potrebe prerobiť školské sylaby v súlade s učením islamu, pripomína AFP. Ministerstvo školstva pre miestne médiá tiež povedalo, že ide o vec kultúrnych zvyklostí, keďže mnohí vidiečania údajne nechcú, aby ich dcéry školy navštevovali.



Taliban po nástupe k moci zaviedol aj ďalšie obmedzenia, ktorými zamedzil ženám prístup k verejnému životu. Okrem iného im odporučil, aby si zakrývali tváre a na veľké vzdialenosti necestovali samy. Ženy majú zároveň zákaz pracovať vo väčšine vládnych pozícií.